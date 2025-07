A partire da sabato 5 luglio 2025, in tutta la Sicilia prenderanno ufficialmente il via i saldi estivi, come stabilito da un decreto firmato dall’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. La stagione delle vendite promozionali si concluderà il 15 settembre 2025, lasciando ai consumatori oltre due mesi per approfittare degli sconti. La decisione della Regione è in linea con quanto previsto dalla maggior parte delle regioni italiane, mantenendo un calendario uniforme per favorire commercianti e acquirenti.

Un’opportunità per famiglie e commercianti

“Anche quest’anno – ha dichiarato l’assessore Tamajo – vogliamo offrire un’opportunità concreta per il rilancio del commercio locale, permettendo ai negozianti di svuotare i magazzini e migliorare gli incassi”. I saldi estivi Sicilia 2025 rappresentano un’occasione preziosa anche per le famiglie, che potranno risparmiare su capi d’abbigliamento, calzature e altri prodotti di largo consumo. L’assessorato alle Attività produttive continuerà a monitorare l’andamento delle vendite e a promuovere iniziative a sostegno del commercio di prossimità.

Regole da rispettare e attenzione ai prezzi

L’assessore ha anche rivolto un appello ai commercianti e ai consumatori. I primi sono invitati a rispettare le norme di trasparenza nella formulazione dei prezzi e a indicare chiaramente lo sconto applicato rispetto al prezzo iniziale. I secondi, invece, dovrebbero prestare attenzione alla qualità dei prodotti acquistati durante i saldi e segnalare eventuali anomalie agli organi competenti. La corretta applicazione delle regole è fondamentale per garantire un clima di fiducia e favorire un’esperienza di acquisto positiva per tutti!