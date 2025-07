Assegno di inclusione luglio 2025: Dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di Inclusione ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza, offrendo un sostegno economico mirato ai nuclei familiari in difficoltà, con particolare attenzione ai soggetti fragili come minori, persone con disabilità e anziani. Questa misura prevede un’erogazione per un ciclo massimo di 18 mensilità, dopo le quali è prevista una sospensione tecnica di un mese. Per chi ha iniziato a percepire l’assegno a gennaio 2024, giugno 2025 sarà l’ultimo mese del primo ciclo di pagamento, mentre luglio 2025 rischia di diventare un mese senza sostegno.

Per evitare che questo mese di sospensione crei disagi alle famiglie beneficiarie, il Governo ha istituito un bonus “ponte”. Questo contributo straordinario sarà erogato tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio 2025, garantendo continuità nel sostegno economico e coprendo il periodo di sospensione dell’Assegno di Inclusione.

Come funziona il rinnovo dell’assegno a luglio 2025

Al termine del primo ciclo di 18 mesi, i beneficiari dovranno presentare una nuova domanda per il rinnovo dell’assegno, che può essere richiesto per ulteriori 12 mesi. La domanda dovrà essere presentata tramite canali online, come il sito INPS, oppure attraverso l’assistenza di CAF e patronati.

Chi presenta la domanda di rinnovo da luglio 2025 potrà continuare a ricevere il beneficio senza interruzioni a partire da agosto, a patto che il nucleo familiare non abbia subito variazioni. In caso di modifiche come nascite, decessi o cambiamenti nel nucleo, sarà invece necessario aggiornare la domanda e sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale.

Bonus ponte assegno di inclusione luglio 2025: importo e tempistiche

Il bonus ponte non rappresenta una nuova mensilità dell’Assegno di Inclusione, ma un contributo straordinario pensato esclusivamente per coprire il mese di sospensione tecnica previsto dalla legge. Questo intervento sarà erogato a tutti i beneficiari coinvolti in un’unica soluzione tra fine giugno e inizio luglio 2025.

L’importo del bonus ponte sarà commisurato a garantire un sostegno economico continuativo, evitando alle famiglie di trovarsi improvvisamente senza alcun reddito in quel periodo critico.

Cosa fare a luglio 2025 per continuare a ricevere l’assegno