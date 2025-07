Concorsi pubblici: numerosi i concorsi pubblici in scadenza per questo mese. I candidati interessati possono ancora inviare la propria domanda entro i termini indicati nei singoli bandi. Di seguito, un riepilogo dei principali concorsi attivi con le relative scadenze e i posti messi a disposizione.

Concorsi pubblici, selezioni ATS in tutta Italia

Tra i concorsi in scadenza a luglio spicca il bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’assunzione di 3.839 Funzionari da impiegare su tutto il territorio nazionale presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). La selezione è aperta a candidati con competenze in ambito sociale e amministrativo, tra cui psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, contabili e altre figure professionali. Il termine per presentare domanda è fissato al 30 luglio 2025.

Concorsi pubblici, Agenzia delle Entrate e Allievi Carabinieri

Tra i concorsi in scadenza all’inzio del mese di luglio quelli relativi all’Agenzia delle Entrate e all’Arma dei Carabinieri.

È ancora aperto il concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 funzionari tecnici, da destinare a diverse sedi su tutto il territorio nazionale. I candidati interessati potranno presentare la propria domanda entro il 14 luglio 2025. È stato pubblicato il bando di concorso per Allievi Carabinieri 2025, con 4.918 posti disponibili. La selezione è aperta anche ai civili in possesso del diploma di scuola superiore. Le domande di partecipazione possono essere inviate entro il 7 luglio 2025.

Concorsi pubblici, carriera prefettizia

È stato pubblicato il bando di concorso per l’accesso alla carriera prefettizia, con 158 posti disponibili. I candidati selezionati saranno nominati Consiglieri e parteciperanno a un corso di formazione iniziale. Al termine del percorso formativo, coloro che supereranno con successo il corso verranno inseriti nel ruolo di Viceprefetto Aggiunto. La retribuzione annua lorda per questa figura varia indicativamente tra 76.800 e 86.400 euro. Le domande possono essere inviate entro il 10 luglio 2025.

Selezioni per procuratori dello Stato

L’Avvocatura Generale dello Stato ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di Procuratori dello Stato, figura che ha il compito di rappresentare e difendere legalmente lo Stato e le amministrazioni pubbliche nei procedimenti giudiziari, sia civili che amministrativi. Il bando è rivolto a laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti richiesti. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 12 agosto 2025.