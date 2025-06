Luglio si appresta a diventare il mese delle proteste nel settore dei trasporti e non solo. Un mese complesso per chi si sposta in Italia, con una raffica di scioperi che interesserà treni, aerei, autobus e perfino traghetti. Un’ondata di mobilitazioni che rischia di paralizzare il Paese, proprio nel cuore della stagione turistica. E tra le regioni più penalizzate, spicca la Sicilia, dove si annunciano giornate di autentico caos.

Sciopero dei treni

L’8 luglio che si entrerà nel vivo della protesta, con un importante sciopero nazionale del trasporto ferroviario e locale. Trenitalia, Italo, Tper e Mercitalia vedranno i propri dipendenti incrociare le braccia per 21 ore, mettendo a rischio migliaia di corse.

A livello nazionale, sono previsti tre scioperi massicci:

8 luglio, s top quasi totale ai trasporti ferroviari : treni passeggeri, merci e bus urbani e locali saranno paralizzati dalle 21:00 dell’7 luglio fino alle 18:00 dell’8 luglio. In particolare ci sarà; lo s ciopero nazionale del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale e del trasporto merci su rotaia organizzato da Sgb ;

Sciopero degli aerei

10 luglio sarà una giornata critica per chi deve viaggiare: è previsto uno sciopero nazionale che coinvolgerà EasyJet e Assohandlers, con l’adesione di decine di lavoratori negli aeroporti strategici come Malpensa, Venezia, Napoli, Cagliari e Palermo. A questi si aggiungono anche mobilitazioni locali, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e disagi a catena su voli nazionali e internazionali. Lo sciopero interesserà molte delle principali compagnie e società di gestione del comparto, con un impatto diretto anche sull’aeroporto di Palermo. La data è particolarmente sensibile perché coincide con uno dei primi grandi esodi estivi. Un secondo sciopero è previsto per il 26 luglio, quando incroceranno le braccia i lavoratori del settore aeroportuale e Volotea, che si fermerà dalle 13:00 alle 17:00.

Sicilia nel mirino: stop ad autobus e traghetti

La Sicilia sarà tra le regioni maggiormente penalizzate. Il 14 luglio è previsto uno sciopero regionale del trasporto pubblico locale che coinvolgerà le principali città: Palermo, Catania ed Enna. I lavoratori di Etnea Trasporti (Catania), Autorestizi Russo (Palermo) e Interbus (Enna) incroceranno le braccia dalle 9.30 alle 13.30: stop a combi, linee urbane ed extraurbane. Pendolari, studenti, turisti sul piede di guerra.

A peggiorare la situazione, il 17 luglio scatterà uno sciopero di 8 ore dei traghetti Caronte & Tourist, linea essenziale tra Sicilia e Calabria. Dalle 9:00 alle 17:00 i collegamenti sullo Stretto di Messina potrebbero subire ritardi o cancellazioni, rendendo ancora più complicata la mobilità tra le due sponde.

Le associazioni dei consumatori parlano di “estate a rischio tilt”, chiedendo al governo e ai sindacati di trovare soluzioni condivise che non penalizzino i cittadini. I pendolari siciliani, già provati dalle inefficienze croniche delle infrastrutture regionali, lanciano un grido d’allarme: “ci sentiamo ostaggi di una mobilità già fragile, ora anche paralizzata dagli scioperi”.

Un’estate rovente, non solo per il caldo africano. Con scioperi in serie, tratte cancellate e viaggi incerti, luglio si trasforma in una corsa a ostacoli per chi vuole muoversi in Italia. In Sicilia, isola nell’isola, il rischio è l’isolamento vero. Chi viaggia, dunque, tenga gli occhi ben aperti: in questo luglio infuocato, anche un semplice spostamento può diventare una piccola odissea.

Cosa chiedono i lavoratori? Dietro le rivendicazioni

Alle radici di queste proteste ci sono questioni non banali:

rinnovi contrattuali su trasporto su rotaia e aereo, con vertenze ancora aperte su salari, orari e flessibilità.

su trasporto su rotaia e aereo, con vertenze ancora aperte su salari, orari e flessibilità. condizioni di lavoro pesanti , spesso precarie, accusate di mettere sotto pressione lavoratori e indotto.

, spesso precarie, accusate di mettere sotto pressione lavoratori e indotto. mancata definizione di un piano industriale chiaro , mentre viaggia la mobilità a livello nazionale.

, mentre viaggia la mobilità a livello nazionale. tagli e riorganizzazioni senza garanzie, che stanno mettendo a rischio servizi essenziali.

Il quadro è quello di un settore in tensione, compresso fra la crisi del traffico post-pandemia e le riforme organizzative sollecitate dalle aziende. Il risultato? Un luglio di conflitti aperti.

