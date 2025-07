Bonus climatizzatori: nel 2025 sarà possibile ottenere un incentivo per l’installazione di impianti di climatizzazione. L’agevolazione è valida per l’acquisto e l’installazione di pompe di calore elettriche o a gas ad assorbimento, sistemi ibridi integrati (che combinano pompa di calore e caldaia) e caldaie alimentate a biomassa. Il contributo può essere richiesto attraverso le detrazioni previste dall’Ecobonus, oppure rientrare tra gli interventi ammessi al bonus ristrutturazioni o al Superbonus.

Bonus climatizzatori, le novità per il 2025

La Legge di Bilancio 2025, insieme ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E, ha introdotto novità rilevanti in materia di agevolazioni per l’efficienza energetica. Le nuove disposizioni si inseriscono nel quadro degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni e miglioramento della prestazione energetica degli edifici, che vietano agli Stati membri di incentivare l’installazione di caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili.

Di conseguenza, fino al 2027, sono escluse da ogni forma di detrazione fiscale le spese sostenute per sostituire impianti di riscaldamento con caldaie tradizionali a combustibili fossili, come quelle a condensazione alimentate a gas naturale. Tali interventi non potranno accedere né all’Ecobonus, né al bonus ristrutturazione, né al Superbonus o al bonus mobili.

Bonus climatizzatori, gli interventi ammessi

Tra gli interventi ammessi al bonus climatizzazione nel 2025, rientrano le spese per l’acquisto e l’installazione di:

pompe di calore elettriche: ritenute soluzioni ad alta efficienza e non assimilabili alle tradizionali caldaie,

pompe di calore a gas ad assorbimento: sfruttano un ciclo termico diverso e un’elevata componente di energia rinnovabile,

sistemi ibridi preassemblati: combinazioni di pompa di calore e caldaia, concepiti come soluzioni transitorie verso una maggiore efficienza energetica,

sistemi ibridi integrati: dispositivi in cui pompa di calore e caldaia a condensazione sono progettati per lavorare insieme e forniti come prodotto unico di fabbrica,

caldaie a biomassa: ammesse in quanto regolamentate da norme sull’etichettatura energetica che le classificano tra le soluzioni più efficienti,

microcogeneratori: impianti che producono contemporaneamente elettricità e calore, anche se alimentati da fonti fossili,

generatori a biomassa.

Bonus climatizzatori, gli interventi esclusi

Non rientrano tra gli impianti agevolabili:

le caldaie a condensazione che utilizzano gas, gasolio o altri combustibili fossili come fonte di alimentazione;

i generatori d’aria calda a condensazione alimentati da fonti fossili.

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva europea “Case Green”, si intende per caldaia unica alimentata a combustibili fossili: