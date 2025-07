La regione Sicilia continua a rafforzare la sua rete di collegamenti internazionali, confermando la centralità strategica dell’isola nel Mediterraneo.

Nuovo collegamento con Casablanca

A partire da oggi, 28 giugno, è ufficialmente operativo il nuovo volo diretto Catania–Casablanca, gestito dalla compagnia Royal Air Maroc, che collegherà la Sicilia al Marocco con due frequenze settimanali. L’inaugurazione del collegamento è stata celebrata con una cerimonia ufficiale presso l’aeroporto di Catania, dove si è svolto il consueto taglio del nastro. All’evento erano presenti figure istituzionali e rappresentanti del mondo aeroportuale: Mohammed Adil Korchi, Country Manager per l’Italia di Royal Air Maroc, Mme Samira Bellali, Console del Regno del Marocco, e Daniele Casale, Responsabile Commerciale Aviation di SAC, la società che gestisce lo scalo etneo.

Questo nuovo volo apre scenari promettenti per l’interscambio culturale ed economico tra Sicilia e Marocco, facilitando i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo.

Dopo il grande successo con New York

Nuovo collegamento diretto con la Sicilia e dopo il grande successo del lancio del volo diretto Catania–New York operato da Delta Air Lines. Il collegamento, già attivo dal 23 maggio 2025, ha rappresentato una svolta storica per l’isola: per la prima volta, la Sicilia orientale sarà direttamente connessa con la costa est degli Stati Uniti, aprendo nuove opportunità per il turismo, gli scambi culturali e le attività imprenditoriali. Il collegamento stabile con una metropoli come New York rafforza infatti la proiezione internazionale della Sicilia, ne valorizza il potenziale economico e culturale, e rappresenta un importante strumento di crescita per settori chiave come il turismo, l’agroalimentare e l’export artigianale.

Questi nuovi collegamenti verso Casablanca segnano un momento importante nel percorso di apertura e sviluppo della Sicilia, che si configura sempre più come crocevia di culture.