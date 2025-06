La scorsa notte, un’operazione congiunta della Capitaneria di Porto di Catania e della Guardia Costiera ha portato al sequestro di circa 2.000 chilogrammi di tonno rosso pescato illegalmente al largo di Acireale. Otto esemplari di questo prezioso e delicato prodotto ittico, catturati oltre le quote consentite dalla normativa europea, sono stati sottratti dal mercato illegale, insieme ad altri sei esemplari trovati in un furgone isotermico senza documentazione valida.

L’importanza della pesca legale per la sostenibilità marina

Il tonno rosso è una specie pregiata e molto richiesta, ma anche particolarmente vulnerabile: la sua pesca è regolata da norme rigorose a livello europeo per evitare lo sfruttamento eccessivo che potrebbe portare all’esaurimento della specie. La pesca illegale, invece, rappresenta una minaccia grave e diretta alla biodiversità marina e all’equilibrio degli ecosistemi.

Rispettare le quote e i periodi di pesca stabiliti non è solo un obbligo di legge, ma un dovere verso le future generazioni. La gestione sostenibile delle risorse marine è fondamentale per garantire che il mare continui a offrire il suo patrimonio di specie e che la pesca, fonte di reddito e alimentazione per molte comunità, possa proseguire nel tempo senza compromettere l’ambiente.

La pesca del tonno rosso è regolamentata per garantire che questa specie preziosa non scompaia dai nostri mari, preservando così l’ecosistema marino e le attività economiche legate alla pesca. Pescarlo illegalmente significa mettere a rischio tutto questo, con conseguenze gravi per l’ambiente e la società.

I rischi del consumo di pesce non conforme e illegale

Oltre all’aspetto ambientale, la pesca illegale presenta anche rischi diretti per la salute dei consumatori. Il pesce pescato e commercializzato senza le adeguate autorizzazioni e controlli sanitari può essere contaminato da sostanze nocive o mal conservato, rappresentando un pericolo alimentare.

Nel caso del tonno rosso sequestrato a Catania, il prodotto è stato posto sotto custodia cautelare e sarà sottoposto a rigorosi controlli sanitari da parte dell’ASP provinciale per verificare la commestibilità. Se risulterà idoneo, verrà devoluto in beneficenza, garantendo così un uso responsabile e solidale di una risorsa preziosa. Se non conforme, invece, sarà opportunamente scartato per tutelare la salute pubblica.

Ma questo non è un caso isolato, già nel maggio 2023, due persone, padre e figlio, sono stati ricoverati all’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania dopo aver consumato tonno rosso contaminato da istamina. Gli esperti hanno attribuito l’intossicazione alla cattiva conservazione del pesce da parte del punto ristoro, che ha portato alla formazione di elevate quantità di istamina, provocando l’avvelenamento per chi la ingerisce, come sottolineato nell’articolo Catania, maxi sequestro di tonno rosso: il blitz della Guardia Costiera – LiveUnict ;