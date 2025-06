Meteo Sicilia: L’estate siciliana entra nel vivo con un’ondata di calore tra le più intense degli ultimi mesi. Il protagonista del weekend del 28-29 giugno è l’anticiclone africano Pluto, che sta portando un clima torrido su tutta l’Isola, con cieli sereni, temperature ben oltre la media stagionale e un’afa persistente che mette alla prova anche i più abituati al caldo. Tra le province più esposte figura Catania, dove le autorità sanitarie hanno emesso un’allerta arancione per rischio salute legato al caldo estremo. Ma cosa ci aspetta davvero nei prossimi giorni?

Meteo Sicilia, venerdì 27 giugno: il caldo si intensifica su tutta l’Isola

In Sicilia

La giornata di venerdì segna l’inizio del peggioramento termico legato all’anticiclone africano Pluto, che porta con sé stabilità atmosferica e temperature in sensibile aumento. Su tutta la Sicilia, il cielo si presenta prevalentemente sereno, con sole dominante e assenza di precipitazioni. Le temperature massime si aggirano tra i 30 e i 39°C, con picchi particolarmente elevati nelle aree interne e nella zona orientale dell’isola. Anche le notti diventano sempre più calde: lungo le coste si registrano valori tropicali con minime che non scendono sotto i 23°C.

A Catania

Nel capoluogo etneo il caldo inizia a farsi sentire con maggiore insistenza. La giornata sarà interamente soleggiata, con temperature comprese tra i 25°C di minima e i 35°C di massima. Il picco di calore è previsto intorno alle 15:00. Il clima sarà afoso, ma ancora gestibile. I venti soffieranno debolmente da Nord-Est al mattino e alla sera, mentre nel pomeriggio saranno moderati da Est. Attenzione all’indice UV che toccherà valori molto alti: fino a 10.1 alle ore 13, con un’intensità solare superiore ai 1000W/mq. È il preludio a un weekend rovente.

Meteo Sicilia, sabato 28 giugno: l’apice dell’ondata di calore, scatta l’allerta

In Sicilia

Sabato sarà la giornata più calda del weekend, con l’anticiclone Pluto che raggiungerà il massimo della sua potenza. La Sicilia sarà completamente avvolta da un cielo terso, con assenza di nuvole e temperature bollenti. Le massime oscilleranno tra i 32°C e i 39°C, ma la percezione sarà ancora più elevata a causa dell’umidità. Le autorità sanitarie hanno lanciato un’allerta per le ondate di calore, con ben 18 città italiane in bollino rosso.

Nel Capoluogo Etneo

Catania entra ufficialmente nella lista delle città con bollino arancione pubblicata dal Ministero della Salute. Il rischio per la salute aumenta, specialmente per anziani, bambini e soggetti fragili. Il cielo sarà sereno per tutta la giornata, con un clima afoso e temperature che toccheranno i 35°C, ma con una percezione che potrebbe superare i 38-39°C nei momenti di punta., ovvero tra le 12:00 e le 16:00. I venti settentrionali porteranno un leggero sollievo solo in serata. Le raccomandazioni sono chiare: evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, restare idratati, indossare abiti leggeri e limitare le attività fisiche all’aperto. È la giornata più critica del weekend.

Domenica 29 giugno: ancora sole e caldo, ma afa in lieve calo

In Sicilia

Domenica il dominio dell’anticiclone africano prosegue, ma si intravede una lieve attenuazione dell’afa grazie a correnti settentrionali che iniziano a farsi spazio. Il cielo si manterrà completamente sereno su tutta l’Isola, con temperature ancora elevate, ma leggermente più contenute rispetto a sabato. Le massime si attesteranno tra i 29 e i 37°C, mentre le minime notturne resteranno tropicali, soprattutto lungo le coste. L’atmosfera resterà comunque stabile, con nessun rischio di precipitazioni.

A Catania

Nel capoluogo etneo permane il caldo intenso, ma si registra un leggero calo dell’afa rispetto al giorno precedente. Il cielo sarà ancora una volta completamente sereno, con temperature comprese tra 24°C e 34°C. Il caldo resta protagonista, ma la giornata sarà leggermente più sopportabile grazie a un’attenuazione dell’umidità nelle ore pomeridiane. L’aria sarà respirabile, ma è comunque consigliato mantenere le precauzioni anti-caldo, soprattutto per chi è in città o nelle zone meno ventilate.

Il weekend del 28-29 giugno si preannuncia uno dei più caldi dell’anno per la Sicilia, con Catania tra le città più colpite dall’ondata di calore africano. Sole, temperature elevate e clima afoso domineranno il fine settimana, rendendo necessario un comportamento responsabile da parte di cittadini e turisti.