A partire da aprile 2025, NoiPA ha iniziato ad applicare ai cedolini del personale scolastico l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) relativa al nuovo triennio 2025-2027, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Si tratta di un aumento provvisorio degli stipendi in attesa del rinnovo effettivo dei contratti collettivi, la cui firma non è ancora stata calendarizzata.

A partire dal cedolino di luglio, l’importo dell’IVC subirà un leggero incremento rispetto ai mesi precedenti, passando dall’aliquota dello 0,6% all’1% sullo stipendio tabellare.

Quali sono gli importi dell’IVC e come cambiano da luglio

Gli importi aggiornati sono disponibili nella tabella ufficiale della Ragioneria Generale dello Stato. Per fare alcuni esempi concreti:

Un docente laureato di scuola secondaria di secondo grado nella fascia 0-8 anni passerà da un’indennità di 11,42 euro a 19,03 euro mensili.

Un collaboratore scolastico al primo scatto stipendiale vedrà l'indennità aumentare da 8,21 euro a 13,69 euro.

Si tratta, come chiarito, di somme erogate mensilmente, con importi calcolati in base agli stipendi tabellari lordi.

Come viene calcolata l’Indennità di Vacanza Contrattuale

L’IVC viene definita applicando un’aliquota stabilita per legge sullo stipendio tabellare di base. Per il 2025, la Legge di Bilancio ha previsto:

0,6% dal 1° aprile al 30 giugno 2025;

1% a partire dal 1° luglio 2025.

Questo significa che per i primi tre mesi (aprile, maggio e giugno) i lavoratori hanno percepito un importo inferiore rispetto a quello che riceveranno da luglio in poi.

Cos’è l’IVC e come sarà assorbita nel contratto futuro

L’Indennità di Vacanza Contrattuale è un compenso anticipato che viene corrisposto in attesa della firma del nuovo contratto nazionale. Quando verrà rinnovato il contratto collettivo (per il comparto Scuola la data non è ancora nota), l’IVC sarà riassorbita nei nuovi aumenti stipendiali, e non si sommerà ad essi.

Questa misura consente comunque di alleviare temporaneamente il peso dell’attesa contrattuale, offrendo un piccolo ma concreto incremento alla retribuzione mensile.

Dove consultare gli importi e il cedolino NoiPA

Gli importi spettanti saranno visibili nell’area riservata del portale NoiPA, consultabile con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Si raccomanda al personale scolastico di monitorare mensilmente i cedolini per verificare l’erogazione corretta delle indennità.