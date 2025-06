Sarà inaugurato domani, venerdì 27 giugno alle ore 11, il nuovo svincolo di ingresso sulla tangenziale di Catania proveniente da Misterbianco, in particolare dalla zona di Lineri. Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale di Misterbianco, che ha operato in stretta sinergia con Anas e con la Città metropolitana di Catania, per portare a termine una delle opere più attese dal territorio.

Il nuovo svincolo rappresenta un collegamento strategico per i quartieri di Lineri, Serra e le aree limitrofe, che fino ad oggi non avevano un accesso diretto alla tangenziale. L’apertura dell’infrastruttura migliorerà in modo significativo la viabilità locale, riducendo i tempi di percorrenza e alleggerendo il traffico in entrata e in uscita da Catania.

Via Amenano, il nuovo accesso diretto alla tangenziale

Il nuovo svincolo sarà accessibile da via Amenano, in una posizione chiave che faciliterà gli spostamenti quotidiani dei residenti e degli automobilisti in transito tra l’hinterland etneo e il centro urbano. Si tratta di un tratto progettato e realizzato nell’ambito dei lavori della futura “Strada dell’Etna”, un’infrastruttura strategica pensata per migliorare la mobilità dell’area metropolitana e favorire una distribuzione più fluida dei flussi di traffico.

Un evento pubblico con sindaci e tecnici Anas

All’apertura ufficiale dello svincolo, prevista per le ore 11 di venerdì 27 giugno, saranno presenti il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, e il sindaco metropolitano di Catania, Enrico Trantino, insieme ai tecnici dell’Anas che hanno curato la realizzazione tecnica dell’opera. Si tratta non solo di un momento simbolico per il territorio, ma anche di una tappa concreta verso la riorganizzazione della rete stradale intercomunale.