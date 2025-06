Eventi Catania: Se sei alla ricerca di eventi a Catania da non perdere, il weekend del 27-29 giugno 2025 si preannuncia ricco e variegato. Tra incontri con artisti, mostre, mercatini, sport e balli retrò, la città offre attività adatte a tutte le età e interessi. Ecco una panoramica degli appuntamenti più interessanti in programma.

Eventi Catania: “Arte a Colloquio” alla Biblioteca Vincenzo Bellini – Venerdì 27 giugno

Venerdì 27 giugno, dalle 10.30 alle 17.00, la Biblioteca Vincenzo Bellini (ingresso da via Etnea 529) ospiterà “Arte a Colloquio”, una giornata all’insegna del dialogo tra arte e pubblico. Nello splendido parco della biblioteca, i visitatori potranno incontrare direttamente gli artisti espositori, scoprendo le loro opere e confrontandosi su tecniche, temi e ispirazioni.

Tra le attività in programma, il laboratorio “Immagini e Parole – SERENDIPITY” a cura di Sarah Angelico, offrirà un’esperienza immersiva tra creatività e riflessione. A concludere la giornata, alle ore 17.00, l’incontro con il noto vignettista Totò Calì, che presenterà il suo progetto “ManiCOMICO”, un’opera che unisce arte, psicologia e ironia.

“Festa dello Sport” a Viagrande – Domenica 29 giugno

Per gli amanti dello sport e le famiglie con bambini, domenica 29 giugno dalle 10.00 alle 13.00, appuntamento alla Villa Comunale di Viagrande con la Festa dello Sport. L’evento, a ingresso libero, coinvolgerà associazioni sportive locali che illustreranno le proprie discipline attraverso esibizioni, prove gratuite e lezioni aperte. Un’occasione ideale per i più piccoli per avvicinarsi allo sport e vivere una mattinata attiva e divertente.

Eventi Catania: “Festa d’estate” a Villa Gravina – 28 e 29 giugno

Sabato 28 e domenica 29 giugno, dalle ore 17.00 alle 23.00, Villa Gravina ospiterà la Festa d’estate, una mostra mercato di artigianato e prodotti tipici siciliani d’eccellenza. Oltre agli stand, l’evento offrirà anche spettacoli di danza: sabato sera alle 19.00 si esibirà il gruppo Swing Officina, con coinvolgenti balli Lindy Hop, mentre domenica alle 18.30 toccherà all’associazione Danzando l’Ottocento riportare in scena valzer, quadriglie e mazurke. Ingresso gratuito.

Vintage Market XL a Piazza Scammacca – 28 e 29 giugno

Gli amanti del vintage non possono perdersi l’edizione XL del Vintage Market in Piazza Scammacca, in programma sabato 28 e domenica 29 giugno, dalle 17.00 alle 24.00. Oltre 20 stand di venditori specializzati in abbigliamento d’epoca, accessori di lusso e pezzi unici offriranno un’esperienza autentica per chi ama lo stile retrò. Un evento all’aperto che promuove la moda sostenibile e la creatività, perfetto per chi cerca capi originali e alternativi.