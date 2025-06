Si è conclusa oggi una giornata destinata a entrare nella storia dell’Università di Catania. In occasione del primo turno di votazione, la comunità accademica ha espresso con fermezza e chiarezza la propria scelta, indicando il nuovo Rettore che guiderà l’Ateneo nel sessennio 2025-2031.

Lo spoglio delle schede, svoltosi nell’Aula Magna del Palazzo Centrale e durato diverse ore, si è concluso nel secondo giorno di elezioni con un risultato chiaro: il professor Enrico Foti ha raggiunto il quorum di 860 voti necessari per l’elezione, superando l’unico sfidante rimasto in corsa, Pierfrancesco Veroux.

Un risultato netto, frutto della fiducia accordatagli in tempi sorprendentemente brevi da docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti. Momenti di forte tensione hanno accompagnato lo scrutinio, seguito in presenza e in diretta streaming su YouTube, da oltre 900 spettatori.

Con l’elezione di Enrico Foti , si apre ora una nuova fase per l’Ateneo catanese.

I seggi elettorali

Ai quattro seggi allestiti per le elezioni oggi erano attesi oggi 1355 docenti, 1146 dipendenti del personale tecnico-amministrativo e 93 studenti e studentesse, eletti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e nelle Commissioni paritetiche dipartimentali. Tuttavia, non è stato necessario attendere a lungo per capire l’orientamento dell’elettorato: già al primo giorno di votazioni, Enrico Foti si era affermato come il candidato favorito, raccogliendo 598 preferenze tra docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo. Lo seguivano Pierfrancesco Veroux con 508 voti, Ida Nicotra con 274 e Salvatore Baglio con 129.

Ora non resta che augurare un grande “in bocca al lupo” al prof. Foti, che da oggi assume la responsabilità di guidare l’Ateneo per il sessennio 2025-2031.