Oggi, giovedì 26 giugno 2025, dalle ore 9:00 alle 19:00, si svolgerà il secondo turno di votazioni per l’elezione del nuovo rettore dell’Università degli Studi di Catania per il sessennio 2025–2031. Dopo il primo turno, svoltosi lunedì scorso, nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum di 860 preferenze richiesto per l’elezione al primo scrutinio.

Al voto oltre 2.500 tra docenti, personale e studenti

Anche in questa seconda consultazione saranno chiamati al voto:

1.355 docenti universitari;

1.146 dipendenti tecnico-amministrativi, il cui voto ha un valore ponderato corrispondente a 271 voti pieni;

93 studenti eletti negli organi accademici: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Commissioni Paritetiche Dipartimentali.

Il sistema di voto ponderato è studiato per bilanciare la rappresentanza delle diverse componenti dell’ateneo, assicurando una distribuzione equa del potere elettorale.

Due candidati rimasti in corsa: Foti e Veroux

Dopo la rinuncia ufficiale, comunicata al decano nella serata di martedì dai professori Giovanna Baglio e Giuseppe Nicotra, la corsa alla carica di rettore vede ora soltanto due candidati: i professori Enrico Foti e Pierfrancesco Veroux.

Nel primo turno, Foti ha raccolto 598 preferenze, mentre Veroux ne ha ottenute 508. La soglia da raggiungere per essere eletti rimane 860 voti complessivi, valida anche per questo secondo turno e per un eventuale terzo turno, previsto per domenica 30 giugno nel caso in cui nessuno dei due riesca a prevalere.

Organizzazione dei seggi e modalità di voto

Per garantire un processo elettorale ordinato e accessibile, sono stati predisposti quattro seggi elettorali:

Due al Palazzo Centrale (Aula Magna e Aula 3, primo piano)

(Aula Magna e Aula 3, primo piano) Due al Dipartimento di Matematica e Informatica (Aula 3 e Aula 24)

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, con personale dedicato a garantire il corretto svolgimento delle consultazioni.

Scrutinio pubblico e diretta streaming

Una volta concluse le operazioni di voto, la commissione elettorale procederà allo scrutinio delle schede. Lo spoglio si terrà in seduta pubblica presso l’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Ateneo e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell’Università di Catania, indicativamente a partire dalle ore 20:00.