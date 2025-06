Catania Summer Fest 2025: Il Catania Summer Fest 2025 prende ufficialmente il via il 26 giugno e animerà l’estate catanese fino all’11 ottobre, con un ricchissimo calendario che conta oltre 200 eventi. Promosso dal Comune di Catania e dalla rassegna Palcoscenico Catania, il festival coinvolgerà l’intera città, dal centro storico alle periferie, offrendo un’esperienza culturale diffusa e accessibile a tutti.

Durante la conferenza stampa a Palazzo degli Elefanti, il sindaco Enrico Trantino e i rappresentanti della giunta comunale hanno presentato un programma che si preannuncia tra i più ambiziosi degli ultimi anni, con la partecipazione di artisti italiani e internazionali e una forte valorizzazione dei luoghi simbolo della città.

Catania Summer Fest 2025: Concerti nel Giardino Bellini e grandi nomi della musica

Fulcro musicale del Catania Summer Fest 2025 sarà la grande arena del Giardino Bellini, dove si alterneranno artisti di richiamo nazionale e internazionale. Tra i primi nomi in calendario ci sono Claudio Cecchetto (5 luglio), Silent Bob & Sick Budd (6 luglio), Alfa (12 luglio), Psicologi (13 luglio), Sfera Ebbasta, Ghali, Brunori Sas, Irama, Gianna Nannini, Fabri Fibra, Paul Kalkbrenner, Morrissey, Tony Effe & Guè, solo per citarne alcuni.

Musica sinfonica, lirica e teatro nei luoghi d’arte

Il Teatro Massimo Vincenzo Bellini sarà protagonista con appuntamenti di musica sinfonica e melodramma, tra cui il suggestivo “Bellezza Belcanto Bellini – Napoli Sicilia New York”, che aprirà la stagione il 27 giugno alla Galleria d’Arte Moderna.

Il Teatro Stabile di Catania porterà in scena due produzioni originali al Palazzo della Cultura: “L’Odissea delle donne” (5-6 luglio) e “Etna colonna del cielo” (9-10 luglio).

Catania Summer Fest 2025: Jazz, cinema, beneficenza e molto altro

Tra le altre rassegne spiccano il jazz internazionale con artisti come il Subhira Quinteto (Cile), Francesco Cafiso, Danilo Rea Trio e Rita Marcotulli, e la rassegna cinematografica “Martedì al Cinema”, che proietterà film girati in Sicilia, come “I Viceré”, “La Matassa” e “L’ora legale” in piazza Federico di Svevia.

Al Palazzo della Cultura spazio anche alla moda, danza e beneficenza, con eventi come “Moda e Ballo” (14 luglio) e il concerto di Paolo Buonvino (16 luglio).

Palcoscenico Catania: cultura nei quartieri

La rassegna Palcoscenico Catania, inserita nel cartellone del Catania Summer Fest 2025, mira a coinvolgere le periferie con 90 laboratori e 83 eventi in 50 siti cittadini tra scuole, chiese, piazze e luoghi monumentali. Un progetto pensato per democratizzare l’accesso alla cultura e far sentire ogni cittadino parte attiva della vita culturale locale.

Catania Summer Fest 2025: Una città che si racconta attraverso la cultura

“Una proposta culturale di altissimo livello – ha commentato il sindaco Trantino – capace di raggiungere ogni fascia d’età e ogni angolo della città”. Il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi ha sottolineato l’importanza di portare l’arte anche fuori dal centro, rafforzando il senso di comunità e inclusione.