Bonus lavastoviglie 2025: La Regione Siciliana ha ufficialmente avviato il Bonus lavastoviglie, un’agevolazione a fondo perduto destinata ai residenti della Sicilia che acquistano una lavastoviglie a uso domestico. Il beneficio è erogato dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti, con l’obiettivo di incentivare pratiche più sostenibili in ambito domestico e ridurre i consumi idrici ed energetici.

L’acquisto dell’elettrodomestico dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025. Il contributo sarà assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano complessivamente a 196 mila euro.

Bonus lavastoviglie 2025, come presentare domanda: fasi e tempistiche

La richiesta del Bonus lavastoviglie dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, accedendo al portale regionale dedicato: https://bonusls.regione.sicilia.it

Per accedere è necessario essere in possesso di SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Non sono previste altre modalità di presentazione delle istanze.

Prima fase: registrazione e invio della domanda

Dal 27 giugno 2025 (ore 12.00) al 18 luglio 2025 (ore 12.00)

Durante questa finestra temporale sarà possibile:

registrarsi sulla piattaforma con i propri dati anagrafici;

compilare la domanda;

caricare la documentazione richiesta;

inviare l’istanza.

Questa fase è necessaria per accedere successivamente al cosiddetto “click day”.

Seconda fase: il “click day” per entrare in graduatoria

Dal 21 luglio (ore 12.00) al 23 luglio 2025 (ore 12.00)

Durante queste 48 ore, i cittadini che hanno completato la fase 1 potranno confermare la propria partecipazione al Bonus lavastoviglie attraverso il sistema di “click day”.

L’utente riceverà una PEC di conferma con numero di protocollo, che attesta l’avvenuta registrazione in graduatoria.

Bonus lavastoviglie 2025: Graduatoria e criteri di assegnazione

Una volta conclusa la procedura, il Dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti avvierà l’istruttoria delle domande, secondo ordine cronologico di presentazione. Il contributo sarà concesso fino all’esaurimento dei fondi.

Il numero dei beneficiari dipenderà dall’importo medio delle richieste ammissibili. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana, dove è già disponibile anche l’avviso completo del bando.

Per consultare il bando, le FAQ, i moduli richiesti e per accedere direttamente alla domanda online, è sufficiente visitare il sito ufficiale: https://bonusls.regione.sicilia.it