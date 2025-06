L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catania rinnova anche per l’estate 2025 il suo impegno per la tutela della salute pubblica durante le ondate di calore, attraverso la pubblicazione della guida informativa “E… state in salute”. L’iniziativa, ormai consolidata, si presenta quest’anno con contenuti aggiornati e una veste grafica completamente rinnovata, per una comunicazione ancora più efficace e accessibile.

Focus su persone fragili e categorie a rischio

La guida si rivolge in particolare alle categorie più vulnerabili, come anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da patologie croniche – in particolare cardiovascolari e respiratorie – e pazienti in fase post-operatoria. Questi gruppi, infatti, sono maggiormente esposti ai rischi legati alle alte temperature e necessitano di maggiore attenzione e protezione durante i mesi più caldi.

Pensata non solo per i diretti interessati, ma anche per familiari, caregiver e per operatori dell’assistenza domiciliare e residenziale, la guida rappresenta un utile strumento pratico per adottare comportamenti adeguati, informarsi sui segnali di allarme e sapere come intervenire in caso di necessità. Il suo obiettivo principale è ridurre significativamente i rischi per la salute, fornendo indicazioni chiare e scientificamente fondate.

Parte integrante del Piano operativo anti-caldo dell’Asp

La distribuzione della guida rientra nel più ampio Piano operativo per la prevenzione degli effetti del caldo, attivato ogni anno dall’ASP di Catania attraverso l’Unità di Progetto Coordinamento medicina della migrazione e delle emergenze sanitarie, diretta dal dott. Renato Passalacqua. Il Piano include una serie di interventi integrati per prevenire, monitorare e contenere i danni causati dalle ondate di calore, divenute sempre più frequenti e prolungate negli ultimi anni

“La prevenzione comincia sempre da una buona informazione – sottolinea il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Laganga Senzio – La guida che mettiamo a disposizione dei cittadini è uno strumento concreto, pensato per favorire comportamenti consapevoli e responsabili. Ma è solo una parte del Piano di sorveglianza attiva che l’Asp attua ogni anno per proteggere la popolazione dagli effetti delle ondate di calore”.

Come e dove trovare la guida

La guida completa “E… state in salute” è disponibile in formato digitale sul sito ufficiale aspct.it, accessibile direttamente dalla homepage tramite un apposito banner. Inoltre, sarà diffusa anche attraverso i canali social dell’azienda sanitaria, e in formato cartaceo presso i distretti sanitari e i presidi di competenza territoriale.

L’Asp partecipa attivamente al Sistema nazionale di sorveglianza e allerta caldo, operativo dal 15 maggio al 15 settembre, in sinergia con la Protezione civile, il Ministero della Salute, gli enti locali e i medici di medicina generale. Un lavoro di rete fondamentale per tutelare la salute pubblica, anticipare le criticità e intervenire tempestivamente in caso di emergenze legate alle alte temperature.