Due ritiri stanno ridisegnando gli equilibri della corsa al rettorato dell’Università di Catania per il sessennio 2025-2031. Dopo la chiusura del primo turno di votazioni, conclusosi lunedì 17 giugno senza che nessun candidato raggiungesse il quorum previsto, Ida Nicotra e Salvatore Baglio hanno annunciato la propria rinuncia alla candidatura, decidendo di sostenere ufficialmente Enrico Foti.

Risultati del primo turno: Foti in testa

Nel primo turno Foti aveva ottenuto 598 preferenze, seguito da Pierfrancesco Veroux con 508 voti. Ida Nicotra si era fermata a 274, mentre Baglio aveva ottenuto 129 voti. Il quorum necessario per essere eletti al primo turno è di 860 voti: una soglia che nessun candidato è riuscito a superare. La scelta dei due candidati ritirati di sostenere Foti sposta ora in modo rilevante il baricentro della competizione.

Il secondo turno: data, votanti e meccanismo

Il secondo turno delle elezioni è fissato per giovedì 20 giugno. Sono chiamati alle urne:

1.355 docenti

1.146 unità di personale tecnico-amministrativo, il cui voto è ponderato e vale complessivamente 271 voti pieni

93 studenti eletti negli organi collegiali d’Ateneo

Il quorum richiesto per l’elezione del rettore rimane invariato rispetto al primo turno e sarà valido anche per un eventuale terzo turno, già programmato per il 30 giugno, nel caso in cui nessuno dei due candidati rimasti in gara dovesse superare la soglia richiesta.