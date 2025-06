Giovedì 26 giugno 2025 riaprono le urne per il secondo turno di votazioni per le elezioni rettorali. Infatti, nessuno dei candidati in corsa ha superato al primo turno il quorum richiesto di 860 voti per essere eletto alla guida dell’Ateneo per il sessennio 2025-2031.

Si ricorda che durante la giornata di ieri, le preferenze espresse dalla comunità accademica si sono così distribuite: Enrico Foti ha ottenuto 598 voti, seguito da Pierfrancesco Veroux con 508, Ida Angela Nicotra con 274 e Salvatore Baglio con 129. Inoltre, si sono registrate 13 schede bianche e 45 schede nulle.

Sarà dunque necessario un secondo turno per determinare il nuovo rettore o la nuova rettrice dell’Università di Catania. I seggi riapriranno domani, giovedì 26 giugno, e l’attenzione resta alta sull’esito di questa nuova fase elettorale.

Affluenza alle urne

Nel primo turno delle elezioni rettorali dell’Università di Catania hanno partecipato complessivamente 1.332 votanti, tra docenti e studenti con un’affluenza del 91,99%. Per quanto concerne il personale tecnico-amministrativo a votare sono stati in 904, con un’affluenza pari al 78,80%.

Con il quorum di 860 preferenze non raggiunto da nessun candidato, l’Ateneo si prepara ora al secondo turno di votazioni, in programma per giovedì 26 giugno 2025. Saranno quindi nuovamente chiamati alle urne 1.355 docenti, 1.146 dipendenti del personale tecnico-amministrativo, il cui voto, come da regolamento, verrà ponderato e pesato come 271 voti pieni, e 93 rappresentanti degli studenti, eletti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e nelle Commissioni paritetiche dipartimentali. Il quorum necessario per eleggere il nuovo rettore o la nuova rettrice resta invariato anche per questo secondo turno: 860 preferenze complessive, soglia che verrà mantenuta anche in caso di un eventuale terzo turno, già fissato per lunedì 30 giugno 2025, qualora non si raggiunga ancora una maggioranza valida.

Le prossime votazioni

Anche per il secondo turno di votazioni i seggi resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Tutti gli elettori sono tenuti a presentarsi al proprio seggio di appartenenza muniti di un documento di identità valido. In particolare, il personale tecnico-amministrativo, prima di recarsi al voto, dovrà registrare sull’orologio marcatempo l’uscita per servizio selezionando il codice 2, come da indicazioni ufficiali.

Per agevolare le operazioni di voto, sono stati allestiti quattro seggi elettorali:

due presso il Palazzo Centrale, nelle aule Aula Magna e Aula 3 (primo piano);

due presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, nelle aule Aula 3 e Aula 24.

Seggi elettorali per il personale docente: clicca QUI

Seggi elettorali per il personale TA: clicca QUI.

Al termine delle votazioni, come previsto dall’articolo 6 del decreto di indizione delle elezioni, la Commissione elettorale procederà con lo scrutinio in seduta pubblica, che si terrà nell’Aula Magna del Palazzo Centrale (Seggio n. 1). Infine, per garantire la massima trasparenza, lo scrutinio sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 19:30 circa.