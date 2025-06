Con l’arrivo dell’estate Catania si accende, musica, arte e spettacolo accompagneranno anche quest’anno i mesi estivi del capoluogo etneo. orna infatti per l’estate 2025 il Catania Summer Fest, la rassegna che ogni anno trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo cittadini e turisti in un variopinto viaggio culturale tra i luoghi più belli ed iconici del territorio.

Catania Summer Fest 2025: la presentazione del programma

Il programma ufficiale del Catania Summer Fest 2025 sarà presentato mercoledì 25 giugno alle ore 10.30 nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enrico Trantino, insieme agli assessori, al presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, ai consiglieri comunali, al capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e al responsabile della Direzione Cultura Paolo Di Caro.

Il cartellone prevede appuntamenti musicali e artistici con interpreti di rilievo nazionale e internazionale, dislocati in scenari suggestivi come il Giardino Bellini con la sua grande arena, Palazzo della Cultura, la corte della Galleria d’Arte Moderna di via Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia e molti altri. Teatro, musica classica e leggera, jazz, cinema all’aperto sotto il Castello Ursino: questi i principali generi proposti. Confermata anche la collaborazione con enti culturali come il Teatro Massimo Bellini, il Teatro Stabile e il Conservatorio Vincenzo Bellini, insieme al contributo di numerose associazioni. Grazie al progetto Palcoscenico Catania, realizzato con il supporto del Ministero della Cultura, gli eventi riusciranno a raggiungere anche i quartieri più periferici della città.

Concerti a Catania: il programma dell’estate 2025

Saranno numerosi i concerti che animeranno l’estate 2025 a Catania. Ecco il programma ufficiale dei concerti già annunciati come riportato dalla pagina Facebook: Concerti Catania: