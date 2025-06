Negli scorsi giorni, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione di controllo integrato del territorio nel centro storico di Catania e nell’area della Stazione Centrale. L’attività è stata finalizzata a verificare il rispetto delle condizioni previste dalle licenze commerciali e il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative da parte dei titolari di alcuni esercizi. Parallelamente, le forze dell’ordine hanno monitorato il rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione agli snodi più trafficati della città, spesso frequentati anche da numerosi turisti. L’obiettivo era quello di garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada e contrastare eventuali comportamenti irregolari. L’operazione è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” e ha coinvolto tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, con il supporto di una pattuglia del settore “Annona” della Polizia Locale, specializzata nei controlli sulle attività commerciali.

Le attività commerciali sanzionate

Durante i controlli, gli agenti hanno ispezionato diversi esercizi commerciali, riscontrando alcune irregolarità amministrative in tre locali situati tra via Vasta e via Etnea. Per queste violazioni sono state elevate sanzioni per un totale di poco più di 1.000 euro.

In particolare, in uno dei ristoranti controllati dal reparto Annona, è stata accertata l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Il titolare aveva disposto tavoli, sedie e altri arredi esterni anche sulla porzione di marciapiede che doveva restare libera per permettere il passaggio dei pedoni. Inoltre, gli agenti hanno rilevato la presenza di una tenda parasole installata senza la prevista autorizzazione. Per le irregolarità riscontrate, sono state comminate sanzioni pecuniarie per un totale di 223 euro, come previsto dalla normativa in vigore.

Inoltre, durante i controlli in due esercizi situati proprio nella centralissima via Etnea, un bistrot e un bar, gli agenti della polizia locale hanno scoperto l’esposizione abusiva di pannelli pubblicitari a forma di “sandwich”. Questi cartelli erano stati posizionati senza che fosse stata corrisposta la tassa obbligatoria prevista dalla legge per l’occupazione di suolo pubblico. Di conseguenza, i titolari di entrambe le attività sono stati multati con una sanzione di 430 euro ciascuno, per un totale di 860 euro.

Il rispetto del codice stradale

Parallelamente sono avvenuti anche diversi controlli stradali, soprattutto in prossimità degli snodi più trafficati e delle aree a elevato passaggio pedonale. In totale sono state identificate 97 persone e verificata la regolarità di 37 veicoli tra auto e moto. E proprio nel corso di questa attività sono emerse diverse violazioni al Codice della Strada, per le quali sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 1.900 euro. In un caso, è stato disposto anche il sequestro amministrativo di un veicolo privo della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile.