A Catania le persone senza fissa dimore sono in aumento! In questo contesto d’emergenza le associazioni e le organizzazioni sindacali, ad oggi riunite nella rete “In strada a Catania”, sono ormai da lunghi mesi impegnate a cercare una soluzione concreta per risolvere questa delicata situazione. Ormai da troppo tempo aspettano risposte, da chi di dovere, per la mancanza di adeguati sistemi di prima accoglienza. Questo malgoverno non fa altro che colpire centinaia di uomini e donne costretti a vivere per strada. Pertanto è stata convocata una conferenza stampa martedì 24 giugno alle ore 10, nella sala Coppola di Palazzo degli Elefanti, “per denunciare l’inerzia dell’ amministrazione comunale di fronte a una crisi sociale sempre più grave”.

La nota diffusa dalle associazioni

Secondo la nota diffusa: “nonostante i consistenti finanziamenti ricevuti dal comune di Catania, la rete dei servizi sociali si dimostra ancora oggi inadeguata a garantire un’accoglienza immediata e dignitosa alle persone senza dimora”. D’altronde negli scorsi mesi la Rete aveva richiesto l’isitutzione di un “dormitorio a bassa soglia”.

Si cercherà di mettere un punto durante la conferenza di domani, in cui sarà presente la Rete promotrice di “In strada Catania” è composta da Sunia, Sicet, Uniat, Asia-Usb, Oulp, Lhive Diritti e Prevenzione, Centro Astalli Catania Odv, Udi, Arci Catania, Associazione Penelope-coordinamento solidarietà sociale ETS, Rete La Ragnatela, Restiamo Umani/Incontriamoci, Cooperativa di Comunità Trame di Quartiere, Casa della Mercede dei Cavalieri della Mercede, Catania Risorge, Catania Più Attiva. Interverranno anche i consiglieri comunali :Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio (M5S) e Maurizio Caserta (PD).

Azioni inadeguate per garantire l’accoglienza

Già ad inizio anno l’Amministrazione Comunale di Catania ha messo in campo numerosi interventi attivi e in fase di attivazione per contrastare il fenomeno delle persone senza fissa dimora e supportare chi vive in condizioni di marginalità estrema.

“L’impegno è rivolto ad agire con urgenza attraverso servizi integrati, come dimostrato dal crescente numero di assistiti utilizzando fondi PNRR e POC Metro e rafforzando le partnership con il terzo settore. Tra le priorità, il potenziamento dell’accoglienza notturna, dei punti di ascolto e dell’assistenza sanitaria.I nuovi progetti, come il Camper Solidale e il Polo Radici 2, mirano a offrire risposte concrete a chi vive in condizioni di marginalità estrema”, questo quanto si leggeva nella nota del 12 marzo 2025.

Ma ad oggi, con l’aumento esponenziale dei senza fissa dimora, serve un nuovo piano, un nuovo progetto e delle risposte concrete!