Assegnazioni provvisorie docenti 2025: La FLC CGIL ha pubblicato un report contenente le proposte per le assegnazioni provvisorie docenti 2025, in vista della firma del nuovo contratto integrativo. Il sindacato chiede maggiore equità e flessibilità per i docenti neoassunti, in particolare quelli confermati in ruolo dal 1° settembre 2025.

Tra i punti chiave, si chiede di consentire la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) anche ai vincitori del concorso PNRR 1 che abbiano ottenuto l’abilitazione e rientrino nelle deroghe previste dal CCNI mobilità 2025-2028. La richiesta include anche i docenti con nomina giuridica nel 2024/2025, estendendo così i benefici della mobilità a una platea più ampia.

Le proposte per i docenti con vincolo

Un’altra richiesta importante riguarda i docenti assunti a tempo determinato finalizzato al ruolo, che dovessero risultare perdenti posto al termine dell’anno scolastico 2024/2025: anche a loro dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di presentare domanda di utilizzazione in altra scuola.

Il sindacato propone inoltre di rivedere le precedenze previste dal contratto, per armonizzarle con quanto stabilito nel CCNI mobilità 2025-2028. Altra novità significativa è l’apertura alla possibilità di ricongiungimento a un familiare con disabilità grave (art. 33 L. 104/92), anche senza convivenza, ampliando così i diritti dei lavoratori con esigenze familiari.

Infine, la domanda di assegnazione provvisoria dovrebbe essere consentita anche al coniuge convivente di militare o equiparato, anche se non rientra nelle deroghe ordinarie.

Assegnazioni provvisorie docenti 2025: La posizione della Gilda e i nodi da sciogliere

Anche la Gilda degli Insegnanti ha preso posizione sul tema, evidenziando come il vero nodo ancora irrisolto sia quello dei vincitori del concorso PNRR 1 attualmente in corso di abilitazione. La loro posizione rimane in sospeso, in attesa delle decisioni dell’Amministrazione.

Assegnazioni provvisorie docenti 2025: Le date previste per la presentazione delle domande

In caso di accordo definitivo tra le parti, le funzioni per l’invio delle domande di assegnazione provvisoria dovrebbero aprirsi dopo il 10 luglio, con una finestra presumibilmente compresa tra l’11 e il 24 luglio 2025.

Si attende ora la risposta formale dell’Amministrazione per capire se le richieste sindacali saranno accolte nel testo definitivo del contratto.