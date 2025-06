L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. ha annunciato che giovedì 20 giugno 2025 il servizio di trasporto pubblico potrebbe subire variazioni a causa di uno sciopero generale di 24 ore proclamato da C.U.B. Trasporti. L’agitazione riguarda l’intero comparto del Trasporto Pubblico Locale e coinvolge sia il personale viaggiante che quello tecnico e amministrativo.

Le fasce orarie garantite: bus regolari solo al mattino e nel tardo pomeriggio

Servizio attivo dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 18:00 alle 21:00.

Durante lo sciopero, saranno garantite due fasce orarie di operatività regolare, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente: dalle ore 06:30 alle 09:30 e dalle 18:00 alle 21:00. Al di fuori di questi intervalli, in particolare dalle 10:30 alle 18:00 e dalle 21:00 fino a fine servizio, l’adesione allo sciopero da parte del personale viaggiante potrebbe comportare sospensioni o riduzioni significative del servizio.

AMTS: “Ci scusiamo per i disagi agli utenti”

L’AMTS di Catania si scusa anticipatamente per i disagi causati e invita i cittadini a programmare per tempo i propri spostamenti, soprattutto per coloro che devono recarsi al lavoro, a scuola o in strutture sanitarie. Lo sciopero rientra in una mobilitazione nazionale che coinvolge diversi settori pubblici e privati, con rivendicazioni sindacali legate al miglioramento delle condizioni lavorative nel trasporto pubblico.