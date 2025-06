L’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ha disposto l’impegno di 18 milioni e 630 mila euro a sostegno delle persone con disabilità gravissima. Le risorse fanno capo al Fondo per la disabilità e la non autosufficienza e sono finalizzate al pagamento del beneficio economico relativo al mese di maggio 2025. I fondi verranno distribuiti alle aziende sanitarie provinciali dell’Isola, tenendo conto del numero di soggetti aventi diritto comunicato dalle stesse strutture sanitarie.

Oltre 15 mila i beneficiari in tutta l’Isola

Secondo gli ultimi dati aggiornati a maggio 2025, i cittadini siciliani censiti con disabilità gravissima sono 15.521. La ripartizione delle somme avverrà in modo proporzionale, in base al numero di beneficiari segnalati da ciascuna ASP. L’obiettivo è garantire un intervento capillare e puntuale, capace di raggiungere in modo efficace i territori e di rispondere alle esigenze quotidiane di famiglie che affrontano condizioni di estrema fragilità.

L’assessore Albano: “Segno concreto di attenzione ai più fragili”

“La puntuale erogazione da parte dei nostri uffici – ha dichiarato l’assessore regionale Nuccia Albano – si inserisce nel quadro delle politiche di inclusione e tutela dei diritti, testimoniando la nostra attenzione concreta alle esigenze dei più fragili”. Albano ha sottolineato come questo intervento rappresenti un passo significativo nel promuovere l’autonomia e il benessere delle persone con disabilità. “Con questa misura – ha aggiunto – confermiamo il nostro impegno nel garantire un sostegno continuativo e dignitoso a oltre 15 mila cittadini siciliani in condizione di gravissima disabilità”.