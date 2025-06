Eventi Catania: L’estate 2025 si apre a Catania e provincia con un ricco calendario di appuntamenti imperdibili per chi ama la cultura, l’arte e la musica dal vivo. Dai concerti in piazza ai dipinti animati, dalle mostre contemporanee alle celebrazioni fotografiche, gli eventi a Catania si distinguono per varietà e qualità, coinvolgendo spettatori di ogni età. Ecco alcune delle iniziative più suggestive da non perdere tra Catania, Acireale e Misterbianco.

Acireale: “Around the World”- un viaggio musicale senza confini

Sabato 21 giugno 2025, Piazza Duomo ad Acireale si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per lo spettacolo “Around the World”, un concerto gratuito pensato anche per i più piccoli. Protagonista della serata sarà l’Acoustic Vibes Trio, formato da Kevin Marchì, Cristian Falzone e Federica Mosa, che accompagnerà il pubblico in un percorso acustico tra generi e culture, affiancato per l’occasione da un’intera orchestra. Dai ritmi latini al jazz manouche, passando per la musica classica e il rock, l’evento promette un’esperienza sonora emozionante e immersiva.

Misterbianco: Van Gogh e Monet “in movimento” al Centro Sicilia

Fino al 29 giugno 2025, presso il Centro Commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, è possibile ammirare la mostra gratuita “Monet e Van Gogh Shadow”. I dipinti dei due celebri maestri dell’Impressionismo prendono vita grazie alla tecnica del video mapping firmata dall’artista Luca Agnani. I capolavori vengono proiettati in alta definizione su schermi digitali, offrendo un’esperienza interattiva e immersiva che unisce arte e tecnologia. L’esposizione è visitabile ogni giorno, anche nei festivi, trasformando una semplice giornata di shopping in un’occasione culturale coinvolgente per tutta la famiglia.

Eventi Catania: l’arte contemporanea in mostra con “Infinito Intimo”

Dal 5 giugno all’11 luglio 2025, la galleria Fil Rouge Project in via Firenze ospita la mostra “Infinito Intimo”, a cura di Massimo Scaringella. Tredici artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Italia, Argentina, Finlandia e Cina, espongono opere che spaziano dalla pittura alla scultura fino alle installazioni. La mostra crea un dialogo tra arte e spazio architettonico, accompagnando il visitatore in un percorso emozionale e poetico che riflette sulle sfide e bellezze della contemporaneità.

Eventi Catania, “Luce Lavica – Catania in scatti”

Sempre sabato 21 giugno, ma nel cuore del capoluogo etneo, Piazza Scammacca ospita la premiazione del concorso fotografico “Luce Lavica – Catania in scatti”, seguita dal vernissage della mostra. Alle ore 18:00 si terrà la conferenza stampa con i giurati e i vincitori, mentre alle 19:00 sarà inaugurata l’esposizione delle 20 fotografie selezionate per raccontare, in grande formato, l’identità visiva di Catania. Un’occasione per celebrare il talento fotografico locale e riscoprire la città da nuovi punti di vista.