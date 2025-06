Il Consorzio Autostrade Siciliane ha comunicato la chiusura totale dello svincolo di Giarre sull’autostrada A18 Catania-Messina, a causa di una fuga di gas individuata in prossimità dell’area di uscita. Il provvedimento, adottato in via precauzionale, è stato disposto per tutelare l’incolumità degli automobilisti e consentire un intervento tempestivo e in sicurezza da parte dei tecnici specializzati.

Tecnici al lavoro per individuare la perdita

La chiusura riguarda entrambe le direzioni di marcia, sia in entrata che in uscita dallo svincolo di Giarre. Sul posto sono già intervenute le squadre tecniche competenti, impegnate nell’identificazione dell’origine della perdita di gas e nelle opere di messa in sicurezza della zona. L’intervento sarà completato solo dopo l’eliminazione di ogni rischio, motivo per cui non è ancora stata comunicata una data di riapertura.

Deviazioni e percorsi alternativi consigliati

Per limitare i disagi alla circolazione, il Consorzio invita gli automobilisti a seguire i percorsi alternativi segnalati in loco. Si raccomanda massima prudenza e l’uso di sistemi di navigazione aggiornati per evitare rallentamenti o code. Si consiglia inoltre di verificare costantemente gli aggiornamenti sul traffico tramite i canali ufficiali del Consorzio Autostrade Siciliane e delle autorità locali.