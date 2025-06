La Giunta Schifani ha dato il via libera alle proposte degli assessori all’Economia, Alessandro Dagnino, e alle Infrastrutture e Trasporti, Alessandro Aricò, che segnano il completamento del processo di trasformazione in house dell’Azienda Siciliana Trasporti (Ast).

Nuove tratte e chilometri aggiunti

Con la stessa delibera, è stato ufficialmente affidato ad Ast il servizio di trasporto pubblico per le tratte non comprese nei quattro lotti già assegnati lo scorso marzo tramite gara pubblica. Il sistema nel suo complesso coprirà 63 milioni di chilometri all’anno per una durata di 9 anni, di cui 12,35 milioni di chilometri saranno gestiti direttamente dalla società in house.

L’Ast si rialza!

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commenta la delibera: “questo atto sancisce il coronamento dell’opera di salvataggio e rilancio dell’Ast, fortemente voluta dal mio governo attraverso la trasformazione dell’azienda in house e il piano di risanamento varato alla fine dello scorso anno”. Ha inoltre sottolineato come l’intera operazione abbia permesso di: “salvaguardare un patrimonio di esperienza e di servizio ai viaggiatori. Si Si tratta di linee che, pur nella loro bassa redditività, sono essenziali per collegare al resto della Sicilia zone poco servite o marginali, esaltando quindi il ruolo di servizio pubblico dell’azienda”, ha infine aggiunto.

L’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, ha sottolineato la solidità del percorso intrapreso, definendolo “rigoroso e seguito con assoluta attenzione da parte del governo”. Ha dichiarato che con le delibere approvate dalla Giunta si conclude un processo importante per il futuro dell’Ast, che viene salvaguardata e rafforzata, con l’obiettivo di garantirne sostenibilità e continuità operativa.

Verso un futuro di solidità e sostenibilità

Dagnino ha inoltre precisato che la società è ora in una condizione di sicurezza, con i conti in ordine, al servizio della collettività e con una chiara prospettiva industriale. Ha ribadito l’impegno a vigilare sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, così da poter avviare ulteriori interventi di potenziamento.

Anche l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Alessandro Aricò, ha evidenziato l’importanza dell’affidamento: “con questo affidamento si completa l’assetto del sistema di trasporto pubblico locale con bus definito dalla Regione, a partire dal Piano regionale e integrato sulla base delle necessità rilevate”. Ha inoltre sottolineato l’impegno del governo Schifani nel voler assicurare a tutti i cittadini siciliani, così come ai visitatori, il pieno diritto alla mobilità.