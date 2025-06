Sembra non esserci pace, in tema di sicurezza, a Catania. Lo confermano gli episodi dell’ultimo periodo, tra spaccio, minacce da parte dei parcheggiatori abusivi e risse. Recente è la proposta del sindaco Enrico Trantino di impiegare l’esercito nelle aree a rischio. Nel frattempo, l’allarme è stato lanciato anche all’Ars.

“Spaccio, rapine, risse. Ora anche l’accoltellamento sul bus di un giovane che solo per miracolo non è finito in tragedia: la questione sicurezza a Catania sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Sono certa di interpretare il pensiero di tantissimi miei concittadini che oggi non si sentono più al sicuro nella loro città e che hanno espresso, anche attraverso ripetute segnalazioni alle istituzioni e alla stampa, tutta la loro preoccupazione e tutto il loro sdegno”. A dirlo è Jose Marano, deputata regionale M5s e componente della commissione Antimafia all’Ars.

“Non possiamo restare a guardare – prosegue Marano – mentre la nostra città sprofonda nel più totale degrado. I cittadini hanno il diritto di camminare per strada senza sentire che è a rischio la loro incolumità. Non possiamo abbassare la guardia rispetto a fenomeni odiosi di criminalità che hanno bisogno di una risposta decisa, a cominciare da un serio piano di investimenti nella sicurezza”.

“Per non parlare – conclude – del danno di immagine che ne deriva. Turisti accolti da rifiuti, scippatori e posteggiatori abusivi: Catania oggi si presenta nella versione peggiore di sé stessa”. Nelle pagine social, infatti, circolano spesso e volentieri immagini di auto a noleggio prese dai turisti, prive di fari e altre componenti, il tutto finalizzato al mercato dei pezzi di ricambio.