Arriva l’estate e torna anche l’allarme incendi, non solo a causa delle alte temperature ma anche dei malintenzionati. Anche in questo caso, infatti, la dinamica lascia presagire l’ipotesi di rogo doloso. A Bronte, contrada Pomaro, è andata in fiamme una villetta. Il rogo ha procurato ingenti danni e reso necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo, con il supporto di mezzi inviati dalla sede centrale catanese.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, vista la complessità e l’estensione del rogo. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti uomini della Protezione Civile di Bronte e Maniace, insieme ad una pattuglia dei carabinieri, agli agenti della polizia locale ed al personale dell’ufficio tecnico del Comune di Bronte.