Nel corso degli ultimi tre giorni, il territorio comunale di Petralia Soprana, in provincia di Palermo, è stato colpito da sei distinti tentativi di incendio. I roghi sono stati appiccati in diverse zone e in fasce orarie variabili, anche durante la notte, lasciando pochi dubbi sulla matrice dolosa degli episodi. Grazie alla tempestiva segnalazione dei cittadini e al pronto intervento dei vigili del fuoco e delle squadre della protezione civile, tutti i focolai sono stati domati prima che potessero causare danni rilevanti a persone, abitazioni o ambiente. Le autorità locali restano in stato di massima allerta e non escludono che dietro questi atti vi sia una mano criminale. L’attenzione resta alta per prevenire nuovi tentativi e garantire la sicurezza del territorio.

L’appello alla cittadinanza

Il sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso, ha lanciato un appello alla cittadinanza affinché venga mantenuto un elevato livello di attenzione, soprattutto alla luce dei ripetuti tentativi di incendio che hanno colpito il territorio comunale negli ultimi giorni. Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza della collaborazione attiva tra istituzioni e cittadini, invitando chiunque noti comportamenti sospetti, presenze insolite o qualsiasi anomalia a segnalarla immediatamente alle autorità competenti.

“Ogni movimento sospetto o anomalia deve essere prontamente segnalato. Viste le modalità con cui sono divampati gli incendi, vi è il fondato sospetto che siano di origine dolosa. Per questo motivo è stata presentata denuncia contro ignoti ed è in corso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza”, queste le dichiarazioni del Sindaco Pietro Macaluso.