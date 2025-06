Meteo Sicilia: L’inizio di questa settimana verrà caratterizzato da un caldo intenso! In molte zone della Sicilia, le temperature toccheranno punte di 37-38 gradi. Temperature che però non sembreranno durare molto, infatti già da martedì sera sono attesi i primi segnali di instabilità, con piogge e temporali localizzati che interesseranno diversi capoluoghi dell’isola. E sarà mercoledì il giorno della svolta, le temperature subiranno un deciso calo, anche di 10 gradi in alcune aree, portando un po’ di refrigerio tanto atteso da molti. Di seguito tutti i dettagli a riguardo e le previsioni per questo inizio settimana.

Meteo Sicilia, lunedì 16 giugno 2025

La giornata di lunedì sarà ancora molto calda per la presenza dell’anticiclone africano Scipione. Il tempo sarà stabile e soleggiato in tutta la regione, con cieli sereni e nessuna nuvola significativa. Per quanto concerne le temperature massime si manterranno stabili dai 30 gradi, fino a picchi di 38 gradi. La città più calda, per la giornata di oggi, sarà Agrigento con massime fino a 38 gradi. A seguire la città di Siracusa con ben 37 gradi di massima. Per quanto concerne la nostra città di Catania, si registreranno massime di 35 gradi durante le ore centrali della giornata. Per quanto concerne le ore serali, le minime si manterranno stabili fino a 23 gradi.

Meteo Sicilia, martedì 17 giugno 2025

Durante la giornata di martedì 17 giugno l’anticiclone africano Scipione continuerà a influenzare il tempo in Sicilia. La giornata sarà generalmente soleggiata, su quasi tutta la Regione Sicilia. Previsti temporali nelle città di Caltanisetta ed Enna. Tempo poco soleggiato a Siracusa, Messina e nella nostra città di Catania.

Temperature ancora roventi su tuta l’Isola! La città più calda sarà Siracusa con massime fino a 37 gradi. A seguire Agrigento e Ragusa con 36 gradi. Per quanto concerne la nostra città di Catania, si registreranno massime di 35 gradi durante le ore centrali della giornata.

Meteo Sicilia, mercoledì 18 giugno 2025

Per la giornata di mercoledì è previsto un calo della pressione atmosferica. Di conseguenza il tempo sarà un po’ più instabile. Previste piogge e schiarite ad Enna e cieli coperti nelle città di Caltanisetta, Palermo e Ragusa. Le temperature massime saranno più basse, tra 26 e 33 gradi. la città più calda sarà Agrigento con 33 grad a seguire le città di Caltanisetta e Ragusa con ben 31 gradi. A Catania saranno invece previsti 28 gradi di massima e 21 di minima.