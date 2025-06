Concorso Agenzia delle Entrate: è stato bandito un concorso pubblico dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 250 funzionari tecnici. La procedura selettiva, riservata a candidati in possesso di laurea, prevede contratti a tempo indeterminato per figure professionali da impiegare in ambiti come catasto, cartografia, stime immobiliari e analisi del mercato del settore. I candidati selezionati verranno assegnati alle sedi dell’Agenzia presenti su tutto il territorio italiano. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 14 luglio 2025.

In Sicilia saranno disponibili ben 15 posti!

Concorso Agenzia delle Entrate, requisiti richiesti

Per poter partecipare al concorso dell’Agenzia delle Entrate per funzionari tecnici 2025 sarà necessario essere in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, quindi:

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Inoltre ai candidati è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea in architettura o ingegneria conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titoli equipollenti;

conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titoli equipollenti; Laurea Specialistica o Magistrale equiparata ai suddetti Diplomi di laurea.

Concorso Agenzia delle Entrate, le prove da sostenere

La selezione dei candidati avverrà attraverso un’unica prova scritta, composta da domande a scelta multipla. L’obiettivo è verificare le conoscenze tecniche dei partecipanti nelle seguenti materie:

geodesia, topografia e cartografia,

architettura tecnica,

estimo ed economia immobiliare,

normativa sul catasto,

legislazione edilizia e urbanistica,

nozioni di diritto amministrativo,

nozioni di diritto tributario,

norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante la prova saranno inoltre valutate la conoscenza della lingua inglese e la familiarità con i principali strumenti e programmi informatici. Il test sarà valutato in trentesimi e per superarlo, sarà necessario ottenere almeno 21 su 30.

Concorso Agenzia delle Entrate, come presentare domanda

Per presentare la propria candidatura per il concorso 2025 dell’Agenzia delle Entrate, rivolto ai funzionari tecnici, la domanda dovrà essere inviata online entro il 14 luglio 2025, utilizzando esclusivamente il portale inPA. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.