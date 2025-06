Durante il weekend appena trascorsi si sonno svolte le operazioni di controllo interforze, organizzate su disposizione del Questore, con l’obiettivo di assicurare lo svolgimento ordinato e sicuro della movida nel centro storico. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle aree più frequentate da residenti e turisti, nei pressi di locali e luoghi di aggregazione. Nel centro città è stato, infatti, attivato un ampio dispositivo di sicurezza, guidato da un ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, che ha coordinato le pattuglie della polizia, gli agenti del X Reparto Mobile, le unità della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, con il supporto tecnico-operativo della Polizia Scientifica.

Le vie nel mirino dei controlli

L’operazione interforze, diretta dalla Polizia di Stato, è stata finalizzata alla prevenzione di comportamenti illeciti potenzialmente lesivi dell’ordine e della sicurezza pubblica, con particolare attenzione al tranquillo svolgimento della movida serale e notturna, nonché agli eventi organizzati nel centro storico e lungo l’area del lungomare, entrambe zone molto frequentate dai giovani.

Per garantire un controllo capillare del territorio, sono stati istituiti numerosi presìdi e posti di controllo in punti strategici come: piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Santa Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli, via Etnea e sul lungomare.

Nel corso delle attività, svolte tra la sera e la notte, le pattuglie coordinate dalla sala operativa della Questura hanno identificato complessivamente 235 persone, di cui 65 con precedenti penali, e controllato 106 veicoli, tra automobili e motocicli.

Sanzionati parcheggiatori abusivi

Come di consueto, è stata prestata particolare attenzione ai parcheggiatori abusivi, sia nel centro storico che nell’area del lungomare, dove l’inizio della stagione estiva comporta un aumento significativo dell’affluenza, anche nelle ore serali. In piazza Manganelli, gli agenti della Squadra Volante hanno individuato un soggetto noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio e già conosciuto per esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore. L’uomo, intento a dirigere il parcheggio delle auto con gesti vistosi, è stato immediatamente fermato per accertamenti. Dalle verifiche è emerso che si tratta di un 22enne residente a Mascalucia, già destinatario di un provvedimento di foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Catania, con divieto di fare ritorno nel capoluogo per un periodo di quattro anni. Per tale motivo, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione della misura di prevenzione, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 7, comma 15-bis, del Codice della Strada, con conseguente sequestro della somma di denaro ottenuta in modo illecito.

Controlli alcol test

Controlli analoghi sono stati condotti anche dai Carabinieri, che hanno impiegato personale della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile. È stato attivato un dispositivo di sicurezza composto da pattuglie mobili, militari appiedati e unità dotate di etilometro e drug-test, operativi lungo le principali arterie cittadine maggiormente frequentate. Le attività di controllo si sono concentrate nel centro storico, in particolare nelle aree di piazza Federico di Svevia, piazza Currò e zone limitrofe, dove i Carabinieri sono stati impegnati in azioni di prevenzione e contrasto ai reati di microcriminalità, come lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani, i reati predatori e la guida sotto l’effetto di alcol o droghe. Particolare attenzione è stata riservata anche al rispetto del decoro urbano, intervenendo contro fenomeni come la sosta selvaggia nei pressi di siti storici e luoghi di aggregazione.

Nel complesso, sono state identificate 110 persone e sottoposti a controllo 68 veicoli, dei quali 12 sono stati oggetto di sequestro o fermo amministrativo. In merito alla vigilanza sul rispetto del Codice della Strada, sono state elevate 27 sanzioni, per un totale di circa 24.000 euro di multe e con la decurtazione complessiva di 90 punti dalle patenti. Tra i casi più rilevanti, due giovani catanesi sono stati fermati alla guida di ciclomotori senza casco, con conseguente fermo amministrativo dei mezzi. Uno dei due, 24enne, è risultato inoltre privo di patente e senza assicurazione. In un altro episodio, un automobilista è stato sanzionato in via Dusmet con la sospensione della patente per l’uso del cellulare alla guida.