Undici progetti completamente volti alla riqualificazione urbana, all’efficientamento energetico e alla mobilità sostenibile, per un valore complessivo di 37,5 milioni di euro, sono stati illustrati questa mattina al Municipio dal sindaco di Catania, Enrico Trantino, insieme all’assessore alle Politiche Comunitarie, Sergio Parisi. Gli interventi rientrano nel Programma dell’Area Urbana Funzionale (FUA) e sono già stati approvati dalla giunta comunale. Tutti i soggetti partecipanti sono stati parte attiva nella fase di progettazione e attuazione, in un’ottica di sviluppo territoriale integrato e coordinato.

I progetti approvati

Gli interventi previsti, con l’avvio delle procedure di gara d’appalto programmato già per il prossimo autunno, comprendono la riqualificazione di vari edifici scolastici e la creazione di “strade scolastiche” per migliorare la sicurezza nelle zone adiacenti agli istituti. Sono inclusi anche lavori per potenziare l’accessibilità e la funzionalità delle stazioni metropolitane “Cibali” e “Milo”. Un altro progetto importante riguarda il recupero dell’ex sedime ferroviario della Circumetnea, che sarà trasformato in un percorso ciclopedonale, una Greenway di grande attrattiva che collegherà Catania ai paesi limitrofi. Tra le altre iniziative figurano il miglioramento antisismico della scuola dell’infanzia comunale “Mimosa” in via De Lorenzo, la riqualificazione di una parte dell’ex convento dei Padri Crociferi, destinato a diventare il nuovo polo museale cittadino, e la rigenerazione del Monastero di Santa Chiara. Sono inoltre previsti interventi per potenziare l’accessibilità pedonale di via Garibaldi nel tratto tra piazza Duomo e piazza Mazzini, la valorizzazione di piazza Mazzini e delle vie limitrofe, la realizzazione di una nuova area verde tra via Sassari, via Bernini e via Michele Scammacca, oltre al recupero del parco esistente a Largo Bordighera. Infine, è pianificata la riqualificazione dell’ingresso sud della città, con la trasformazione dell’ex area fieristica di viale Kennedy in uno spazio multifunzionale destinato ad ospitare eventi e concerti di grande portata, con una capienza fino a 20.000 spettatori.

Le dichiarazioni del Sindaco

“Undici progetti di assoluto rilievo per Catania – ha spiegato il sindaco Enrico Trantino – che segnano un’ulteriore accelerazione per lo sviluppo e la modernizzazione della città. Alcuni di questi interventi hanno un valore eccezionale e segnano fatti epocali: penso al percorso ciclopedonale sul sedime della vecchia littorina, che da Borgo arriva fino a Piano Tavola, o al completamento dei lavori del Palazzo dei Crociferi con una visione progettuale finalmente unitaria. Ma anche alla trasformazione dell’ex ente Fiera della Plaia in un’arena da 12 ettari per ospitare concerti e grandi eventi, alla continuità pedonale in pietra lavica tra piazza Duomo e piazza Mazzini, alla rigenerazione dell’ex Monastero di Santa Chiara e dei Padri Crociferi, quest’ultimo per troppi anni rimasti fermi per errori progettuali. Infine, il miglioramento degli accessi alle stazioni della metropolitana, come quella di Cibali che sarà collegata direttamente allo stadio Massimino, e quella di via Milo, dove sorgeranno un nuovo parco e un ampio parcheggio, con un investimento complessivo che supera i sette milioni di euro”.