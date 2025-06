La Giunta Comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del campo sportivo “Salvatore Seminara”, situato in via Paratore nel vivace quartiere di Barriera. L’iniziativa, promossa dall’assessorato allo Sport e Politiche Comunitarie diretto da Sergio Parisi, è interamente finanziata con fondi europei provenienti dal Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027. Si tratta di una tappa fondamentale del più ampio piano di rinnovamento sostenibile degli impianti sportivi cittadini, con un investimento totale di 1.250.000 euro, senza alcun costo per il bilancio comunale.

I lavori previsti per il nuovo campo sportivo

L’intervento comprende una serie di lavori di rigenerazione volti a restituire alla città una struttura moderna, funzionale e pienamente rispettosa dei criteri di sostenibilità ambientale. Il campo sportivo verrà dotato di un nuovo manto erboso sintetico, realizzato con materiali all’avanguardia, ecologici e resistenti nel tempo. Verrà installato un nuovo sistema di irrigazione per ottimizzare l’uso dell’acqua, mentre il sistema di drenaggio sarà completamente rifatto per migliorare lo smaltimento delle acque piovane. Particolare attenzione sarà dedicata al restauro e alla messa in sicurezza del muro e della recinzione perimetrale, attualmente molto deteriorati, nonché alla sostituzione delle attrezzature sportive presenti, come le porte da calcio e le panchine, con nuovi elementi conformi alle normative federali. È prevista inoltre la costruzione di un nuovo blocco spogliatoi e il recupero funzionale di quello esistente, tramite lavori di manutenzione straordinaria per garantirne l’uso completo.

L’intervento sarà completato dalla realizzazione di nuove canalette di drenaggio perimetrali, lavori di scavo e sistemazione del sottofondo, con la posa di strati drenanti, geotessile e sabbia, fino alla stesura del nuovo manto in erba sintetica. Saranno rispettati tutti i criteri ambientali obbligatori stabiliti dal Codice degli Appalti riguardo ai materiali da costruzione, agli arredi e allo smaltimento dei rifiuti, favorendo il riutilizzo delle materie prime e riducendo al minimo lo smaltimento in discarica.

La durata dei lavori di riqualificazione

“Con questo nuovo intervento restituiamo dignità e funzionalità anche a questo spazio sportivo storico del nostro tessuto urbano, rispondendo alle esigenze di un intero quartiere” ha dichiarato l’assessore allo Sport Sergio Parisi. “Lo sport è presidio di socialità e di salute, e investire sulla qualità delle strutture significa investire sul futuro. Ringrazio gli uffici comunali che hanno redatto il progetto e coordinato tutte le fasi necessarie per arrivare a questo importante risultato, che allunga l’elenco degli impianti sportivi che negli ultimi anni abbiamo rigenerato migliorando l’offerta dell’impiantistica sportiva cosiddetta minore, un programma che stiamo ancora implementando con altri interventi previsti nei prossimi mesi”.

I lavori, che dureranno circa 191 giorni lavorativi, inizieranno entro la fine dell’anno e realizzeranno un intervento molto atteso da cittadini, associazioni, società sportive e istituti scolastici locali, valorizzando il ruolo fondamentale dello sport nella comunità e nella vita sociale di Catania.