I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, durante i controlli effettuati alla Playa, hanno arrestato diverse persone, tra cui gruppi organizzati che avevano creato una rete di spaccio al dettaglio di diverse tipologie di droga, rivolta ai clienti dei locali. In particolare, i militari sono intervenuti in alcuni stabilimenti balneari di viale Kennedy, noti per l’organizzazione di serate danzanti, arrestando quattro giovani, tutti provenienti da Niscemi e di età compresa tra i 23 e i 34 anni, accusati di offrire e vendere sostanze stupefacenti ai frequentatori dei locali.

Gli arresti effettuati

Sono stati arrestati anche altri due spacciatori: un 22enne residente a Melilli e un 27enne di origine nigeriana domiciliato a Catania. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno trovato nei loro borselli cocaina, Mdma, bilancini di precisione e denaro ritenuto provento dell’attività illegale. Complessivamente, le perquisizioni personali e sui veicoli svolte nell’ambito del servizio antidroga hanno permesso di sequestrare 47 grammi di cocaina rosa, 10,4 grammi di cocaina, 22 grammi di anfetamine, 4,6 grammi di hashish, 6,88 grammi di marijuana e 3,2 grammi di Mdma, oltre a somme di denaro considerate frutto dello spaccio.

Durante l’operazione, non sono mancati i controlli sulla sicurezza stradale, sono state contestate sei infrazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza patente, mancato uso del casco e utilizzo del cellulare alla guida, con sanzioni amministrative per oltre 2.500 euro. Inoltre, è stata ritirata una patente e sono stati sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo cinque veicoli.