Restano ancora 15 giorni per usufruire dell’offerta sull’abbonamento integrato “MetroBusCity”, disponibile fino al 30 giugno al prezzo promozionale di 120 euro, pari a 10 euro al mese o circa 33 centesimi al giorno. Attivo dall’8 aprile, questo abbonamento annuale consente l’uso illimitato dei mezzi Amts (escluse le linee Alibus e 524S) e della metropolitana Fce, incluse le navette Metro Monte Po–Lineri e Metro Nesima–Humanitas–Centro Sicilia.

Il nuovo abbonamento Amts e Fce

Il Comune di Catania, insieme ad AMTS e FCE, ha lanciato l’iniziativa “MetroBusCity” per promuovere l’uso quotidiano dei mezzi pubblici e incentivare una mobilità urbana più sostenibile. L’obiettivo è rendere l’abbonamento annuale la scelta abituale per gli spostamenti in città. L’abbonamento può essere acquistato e utilizzato solo tramite l’app ufficiale “FCE Catania”, disponibile gratuitamente per smartphone Android (dalla versione 8 in su) e iPhone (versione iOS 10 o successive, a partire da iPhone 7).

Per completare l’acquisto, è necessario installare o aggiornare l’app all’ultima versione, registrarsi creando un account con i dati richiesti, confermare l’email di registrazione, poi accedere alla sezione “Acquista”, compilare il profilo cliente con i dati personali, selezionare il profilo standard e caricare i documenti richiesti: un documento di identità e una fototessera. In caso di utenti minorenni, va allegato anche il documento del genitore o tutore legale.

Una scelta sostenibile

“MetroBusCity” non rappresenta soltanto una nuova offerta tariffaria, ma il simbolo di una Catania che guarda con decisione a un futuro più sostenibile, ecologico e alla portata di tutti. In un momento storico in cui le metropoli sono chiamate ad affrontare le sfide di traffico e inquinamento, la città etnea sceglie di investire in un sistema di trasporto pubblico più economico ed efficiente. Un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata, che permette di risparmiare sul carburante e di evitare lo stress legato alla viabilità.