A seguito dei gravi disagi segnalati da molti viaggiatori all’Aeroporto di Catania-Fontanarossa, in particolare per i ritardi nella restituzione dei bagagli e le difficoltà nei servizi di check-in, il Codacons Sicilia ha attivato un servizio di supporto specifico rivolto ai passeggeri colpiti da tali problemi.

“Con spirito costruttivo e nell’interesse collettivo, il Codacons chiede un incontro urgente con i vertici dell’aeroporto (la società di gestione Sac) e con le compagnie aeree, al fine di valutare congiuntamente soluzioni pratiche che permettano di prevenire simili disagi, migliorare l’organizzazione delle operazioni di imbarco e riconsegna bagagli e potenziare l’informazione e l’assistenza ai passeggeri nei momenti di maggiore afflusso. Il Codacons si rende disponibile a collaborare attivamente con le istituzioni aeroportuali e i vettori per individuare percorsi condivisi e tempestivi di miglioramento del servizio, a beneficio dell’intera utenza”.

Istituito un servizio di assistenza

Il Codacons Sicilia ha attivato un servizio di assistenza dedicato ai passeggeri coinvolti, raggiungibile all’indirizzo email sportellocodacons@gmail.com e tramite WhatsApp al numero 3715201706.

Il Codacons ha espresso la propria disponibilità a collaborare concretamente con le autorità aeroportuali e le compagnie aeree, proponendo l’elaborazione di strategie condivise per ottimizzare la gestione nei periodi di maggiore affluenza. L’obiettivo è anche quello di potenziare la comunicazione con i passeggeri, offrendo un’assistenza più efficace nei momenti di maggiore criticità. L’iniziativa, concepita come un intervento propositivo a tutela dei viaggiatori, ha l’obiettivo di evitare il verificarsi di disservizi simili in futuro e di innalzare la qualità complessiva dei servizi offerti dall’aeroporto di Catania.