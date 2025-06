Nonostante i recenti interventi di riasfaltatura, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania persistono ancora numerose buche. Questa situazione crea un serio rischio per la sicurezza degli automobilisti, in particolare per si trova a viaggiare su due ruote. Questa grave situazione, tra mancata sicurezza e asfalto lesionato, non fa altro che costituire un’immagine poco edificante per una infrastruttura a pagamento. Il Consorzio Autostrade ha annunciato ulteriori lavori correttivi, con l’obiettivo di garantire una maggiore durata e tenuta del manto stradale nei prossimi interventi.

Gli interventi annunciati

A partire dalle ore 7:00 del 16 giugno 2025, sull’autostrada A18 Messina-Catania sarà attivata una parzializzazione della carreggiata, con la chiusura alternata, in base alle necessità operative, della corsia di emergenza, di marcia o di sorpasso, in entrambe le direzioni di percorrenza, inclusi svincoli e relative pertinenze. Le limitazioni saranno in vigore sia durante le ore diurne che notturne. Sui tratti interessati verrà inoltre imposto un limite massimo di velocità di 60 km/h, con divieto di sorpasso. Nelle rampe degli svincoli coinvolti, il limite sarà ulteriormente ridotto a 40 km/h.

A partire da domani verrà rimosso il doppio senso di circolazione attualmente in vigore tra il km 12+400 e il km 8+900, lungo la carreggiata lato monte (direzione Catania), nei pressi della galleria Piano Cutiri. In contemporanea, sarà riaperta, anche se in modo parziale, la carreggiata lato valle in direzione Messina. Di conseguenza, i veicoli diretti verso Catania potranno tornare a transitare esclusivamente sulla carreggiata monte, che tornerà interamente a loro disposizione.