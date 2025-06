Meteo Sicilia: L’arrivo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centro-occidentale segna l’inizio di una fase stabile e tipicamente estiva per tutta la Sicilia. Il Meteo Sicilia per il fine settimana del 14-16 giugno 2025 si annuncia ideale per chi ha in programma mare, escursioni o relax all’aria aperta. Il cielo sarà in prevalenza sereno, i venti deboli e le temperature si manterranno sopra le medie stagionali.

Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Meteo Sicilia, venerdì 13 giugno

La giornata di venerdì sarà dominata dall’alta pressione, con cieli sereni su tutte le province siciliane. Dal litorale tirrenico a quello ionico, passando per le zone interne e montuose, il bel tempo sarà protagonista assoluto. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, tendenti ad attenuarsi ulteriormente in serata. Lo zero termico si manterrà molto alto, intorno ai 4500 metri, segnalando temperature ben al di sopra della norma.

Per quanto riguarda i mari, il Basso Tirreno e il Canale di Sicilia saranno da quasi calmi a poco mossi, mentre il Mare di Sicilia si presenterà generalmente poco mosso, offrendo condizioni favorevoli per attività nautiche e balneari.

Meteo Sicilia, sabato 14 giugno

Anche sabato le condizioni meteo non subiranno variazioni. L’anticiclone subtropicale continuerà a garantire tempo stabile e soleggiato su tutta la regione, con qualche possibile nube di passaggio sulle zone montane interne nel pomeriggio, ma senza alcun rischio di pioggia.

I venti resteranno deboli da nord-est, in ulteriore attenuazione, mentre lo zero termico si abbasserà leggermente, stabilizzandosi attorno ai 4350 metri. I mari continueranno a essere poco mossi, rendendo ideale ogni attività all’aperto o in spiaggia. Le temperature massime saranno in crescita, con punte fino a 33-34°C nelle aree più interne e lontane dalla costa.

Meteo Sicilia, domenica 15 giugno

Domenica si conferma come la giornata ideale per vivere la Sicilia all’aria aperta. Il meteo prevede ancora tempo stabile, soleggiato e caldo, con assenza totale di precipitazioni e ventilazione molto debole. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso ovunque, con condizioni praticamente estive.

Le temperature rimarranno elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e il moto ondoso dei mari sarà ancora una volta contenuto: poco mossi il Basso Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia.