Intorno alle 6:00 di questa mattina, un furgone ha preso fuoco sull’autostrada A19 Palermo-Catania, precisamente al chilometro 176,2, nel tratto compreso tra Motta Sant’Anastasia e la zona di Gerbini. L’incendio si è sviluppato improvvisamente, avvolgendo l’intero veicolo in pochi minuti. L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti in transito, che hanno notato le fiamme e il fumo denso alzarsi dal mezzo in sosta sulla corsia di marcia.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, supportati dalla squadra del distaccamento di Paternò. Le operazioni di spegnimento sono risultate complesse, in quanto le fiamme hanno interessato anche parte della vegetazione ai margini della carreggiata. Grazie alla rapidità e alla competenza dei soccorritori, l’incendio è stato domato in tempi contenuti, evitando il propagarsi del fuoco ad altre aree e garantendo la messa in sicurezza della zona.

Viabilità interrotta e indagini in corso

Per consentire le operazioni di spegnimento e di bonifica, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea della corsia di marcia lungo il tratto interessato. Il traffico ha subito rallentamenti, ma non si sono registrati feriti tra gli automobilisti né tra gli operatori intervenuti. Le cause del rogo restano al momento sconosciute e sono oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti, che non escludono alcuna ipotesi, dal guasto tecnico all’origine dolosa.