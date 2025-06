A Catania è stato avviato un nuovo programma di pulizia stradale meccanizzata notturna, in fase sperimentale, per migliorare il decoro urbano e la qualità dell’ambiente cittadino. Il progetto ha preso il via nel lotto Centro, ma verrà progressivamente esteso ad altre aree della città. L’iniziativa nasce da una direttiva del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore all’ecologia Massimo Pesce, con gestione affidata alla società Gema Spa, già incaricata del servizio di igiene urbana. Il piano prevede l’uso di mezzi meccanici per lo spazzamento, attivi solo in assenza di veicoli parcheggiati, così da garantire un intervento più efficace e duraturo nel tempo.

Divieti di sosta notturni e segnaletica: cosa cambia

Per consentire il passaggio dei mezzi spazzatrici, è stata emanata un’ordinanza dirigenziale che istituisce il divieto di sosta notturno con rimozione forzata in specifici giorni e orari. I divieti entreranno in vigore solo dopo la collocazione della segnaletica verticale nelle vie interessate, che saranno indicate settimanalmente. Le istituzioni fanno appello alla collaborazione dei cittadini, affinché si presti attenzione ai cartelli stradali e si eviti di parcheggiare nelle ore previste per la pulizia. “Basta un piccolo gesto di responsabilità – hanno dichiarato Trantino e Pesce – per contribuire a una città più decorosa e vivibile”.

Il calendario settimanale delle strade coinvolte

LUNEDÌ

00:00 – 07:00

Via Caronda: da Via Umberto a Viale XX Settembre (ambo i lati)

21:00 (Lunedì) – 07:00 (Martedì)

Via Plebiscito: lato sinistro

Piazza Galatea

Via Matteo Renato Imbriani: ambo i lati

MARTEDÌ

00:00 – 07:00

Via Umberto I: da Piazza Galatea a Piazza Principessa Iolanda (ambo i lati)

Piazza Principessa Iolanda: lato nord

Via Umberto I: da Piazza Principessa Iolanda a Via Etnea (lato nord)

Piazza Ettore Majorana: carreggiata nord, lato nord

Via Gustavo Vagliasindi: ambo i lati

Via Vincenzo Giuffrida: da Viale Raffaello Sanzio al raccordo A18DIR (carreggiata est – lato est, e carreggiata ovest – lato ovest)

21:00 (Martedì) – 07:00 (Mercoledì)

Viale XX Settembre: lato sud

Corso delle Province: ambo i lati

MERCOLEDÌ

00:00 – 07:00

Via Antonino di Sangiuliano: da Via VI Aprile a Via Etnea (lato nord)

Corso Martiri della Libertà: ambo i lati

Via Androne: lato nord-est

21:00 (Mercoledì) – 07:00 (Giovedì)

Viale Africa: carreggiata est (lato est) e carreggiata ovest (lato ovest)

GIOVEDÌ

00:00 – 07:00

Via VI Aprile: carreggiata nord-ovest (ambo i lati) e sud-est (lato nord-ovest)

21:00 (Giovedì) – 07:00 (Venerdì)

Corso Italia: carreggiata sud (lato nord), centrale e nord (lato sud)

Piazza Giovanni Verga: carreggiata est (lato est), da Corso Italia a Via Firenze

Via Vittorio Emanuele Orlando:

da Via Firenze a Via Gabriele D’Annunzio (lato est)

da Via Gabriele D’Annunzio a Viale Raffaello Sanzio (ambo i lati)

VENERDÌ

00:00 – 07:00

Via Mons. Ventimiglia: da Piazza Giovanni Verga a Via A. di Sangiuliano (lato ovest)

Via Sant’Euplio:

da Piazza Della Borsa a Via Pacini (lato est)

da Via Angelo Litrico a Largo Paisiello (lato ovest)

da Via Angelo Litrico a Piazza Roma (ambo i lati)

21:00 (Venerdì) – 07:00 (Sabato)

Via Francesco Crispi: da Piazza Giovanni Bovio a Corso Italia (ambo i lati)

Viale Ionio: ambo i lati

SABATO

00:00 – 07:00

Via Monsignor Ventimiglia:

da Via A. di Sangiuliano a Piazza Pietro Lupo

da Piazza Pietro Lupo a Via Vittorio Emanuele II (ambo i lati)

Piazza Pietro Lupo: carreggiata ovest (ambo i lati)

Via Archimede: ambo i lati

DOMENICA

21:00 (Domenica) – 07:00 (Lunedì)