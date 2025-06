Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 5, nelle campagne tra Palagonia e Ramacca, nel Catanese. A scontrarsi frontalmente sono stati un’automobile, con a bordo due persone, e un furgone che trasportava otto braccianti agricoli, in gran parte di nazionalità straniera, diretti probabilmente verso i campi per iniziare la giornata di lavoro. L’urto è stato estremamente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco per estrarre alcuni feriti dalle lamiere contorte.

Otto feriti e traffico bloccato: strada interdetta

Sul luogo dell’incidente sono intervenute numerose ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti, trasportati in vari ospedali della zona. Le loro condizioni non sono ancora note nel dettaglio, ma alcune sarebbero gravi. I carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro, mentre la strada è stata chiusa al traffico, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione. La zona è rimasta interdetta per diverse ore.