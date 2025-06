l fine settimana del 14 e 15 giugno 2025 si preannuncia all’insegna dello sport e della partecipazione collettiva in tutta la Sicilia. Nove città siciliane, coordinate dal Comitato Regionale del Coni, saranno protagoniste di eventi sportivi dedicati a tutte le età, con un’offerta variegata di oltre 50 discipline. Il presidente del Coni Sicilia, Enzo Falzone, ha presentato l’iniziativa insieme a rappresentanti delle federazioni sportive e degli enti di promozione, nella sede di Sport e Salute a Catania. L’obiettivo è quello di promuovere la pratica sportiva come strumento di benessere, inclusione e valorizzazione del territorio. Alla presentazione hanno partecipato anche Germana Vinci (Sport e Salute), Davide Bandieramonte (delegato Coni Catania) e Cristina Vinci (coordinatrice tecnica provinciale), sottolineando l’importanza della sinergia tra istituzioni e associazioni sportive.

Catania protagonista: sport per tutti sul lungomare

A Catania il programma della Giornata Nazionale dello Sport sarà articolato su due giorni, con attività previste sul lungomare Artale Alagona. Sabato 14 giugno, dalle 16 alle 20, si darà spazio al progetto “Sport Comune Catania”, che coinvolgerà anche il mondo della cinofilia. Domenica 15, dalle 10 alle 13, il lungomare si trasformerà in una vera e propria arena sportiva a cielo aperto. Le discipline presenti andranno dagli sport più noti a quelli emergenti e dimostrativi: bastone siciliano, bocce, hockey su prato, mini golf, offball, laser run, nordic walking, pallavolo, pallacanestro, tamburelli, pickleball, tennis, atletica leggera e una vasta gamma di arti marziali. L’evento mira a coinvolgere non solo sportivi ma anche famiglie, giovani, anziani e persone con disabilità, in un clima di festa, inclusione e promozione della salute.

Solidarietà e memoria: eventi speciali in programma

Il weekend sportivo di Catania sarà arricchito da due importanti eventi simbolici che uniscono sport, memoria e solidarietà. La “Corsa del Ricordo”, giunta alla sua terza edizione, sarà quest’anno dedicata a Santo Re, il pasticciere vittima di un tragico fatto di cronaca avvenuto poche settimane fa. Un gesto dal forte valore umano e sociale, che ricorda quanto lo sport possa essere anche strumento di riflessione e vicinanza alla comunità. A questa iniziativa si aggiunge “CamminAndos”, una passeggiata solidale pensata per sensibilizzare il pubblico sul tema della prevenzione oncologica e sull’importanza del binomio tra attività fisica e salute. Questi eventi rafforzano l’idea di uno sport aperto a tutti, con un impatto concreto sul benessere psicofisico e sulla coesione sociale.