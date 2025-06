L’Università di Catania ha inaugurato YouCube, un innovativo spazio dedicato al supporto di team imprenditoriali, startup nate in ambito universitario e spin-off derivanti dalla ricerca. La cerimonia di apertura si è svolta presso il Palazzo dell’Etna, in via San Nullo, edificio che un tempo ospitava la Scuola Superiore di Catania. All’evento hanno preso parte il Rettore Francesco Priolo e il Sindaco di Catania Enrico Trantino.

YouCube di cosa si tratta

YouCube mette a disposizione un’area di co-working moderna e ben attrezzata, ideata per favorire il lavoro di squadra e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali, ispirandosi ai modelli più avanzati di incubatori e acceleratori presenti in Italia. Tuttavia, lo spazio va oltre il semplice co-working: comprende anche una sala riunioni dotata di sistemi di videoconferenza, un laboratorio per testare e sperimentare nuove tecnologie digitali, un’aula per la formazione e un’area dedicata agli incontri e allo scambio di idee.

A completare gli spazi di YouCube ci sono una sala multimediale dedicata a shooting fotografici e riprese video, oltre a un’aula attrezzata per ospitare eventi pubblici e convegni. Proprio in quest’ultima si è tenuta la presentazione del nuovo bando di Start Cup Catania 2025, la competizione di business plan che si concluderà nel mese di ottobre. A illustrare i dettagli dell’iniziativa sono stati la Dirigente Rosanna Branciforte, il Vicario Carmelo Pappalardo e la funzionaria Loredana Castro dell’Area di Terza Missione.

Un progetto atteso da anni

Tutti i partecipanti all’inaugurazione di YouCube hanno manifestato un grande entusiasmo, d’altronde si parla di un progetto atteso ormai da molto tempo. In prima linea Rosario Faraci, principale promotore del progetto. Da dodici anni ricopre il ruolo di Delegato del Rettore per l’imprenditorialità accademica e, in questo incarico, ha seguito da vicino numerosi gruppi di studenti, laureati, ricercatori e docenti dell’Università di Catania, accompagnandoli nel processo di creazione e sviluppo di startup e spin-off.

Fino a questo momento, le attività di incubazione si erano svolte senza il supporto di una struttura fisica dedicata. Con l’apertura di YouCube, l’Università di Catania compie un passo importante, rafforzando in modo concreto la propria vocazione imprenditoriale. Un impegno riconosciuto anche a livello nazionale: qualche anno fa, infatti, l’ex Ministra Cristina Messa aveva definito quello dell’Ateneo catanese “uno dei più dinamici in Italia” durante l’inaugurazione dell’anno accademico.