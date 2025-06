Negli scorsi giorni è stata portata a termine un’ampia operazione congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale in diversi quartieri di Catania, finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale. L’intervento mirava a tutelare la legalità, sostenere i commercianti che operano nel rispetto delle regole e proteggere i consumatori da eventuali comportamenti illeciti.

L’attività è stata coordinata dagli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, con il supporto di tre pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e del personale del servizio “Annona” della Polizia Locale.

Le vie della città interessate

I controlli, accurati e diffusi, hanno interessato numerose aree cittadine: il quartiere San Berillo Vecchio, in particolare via Sturzo, via Di Prima e piazza della Repubblica; la zona della Stazione Centrale, comprendente via VI Aprile, piazza Dei Martiri e piazza Giovanni XXIII; l’area di viale Africa, con piazza Galatea; il quartiere Barriera in via Del Bosco; il quartiere Picanello in via Principe Nicola; e infine il quartiere Librino lungo viale Grimaldi.

Numerosi venditori ambulanti sono stati sottoposti a controlli, e sei di loro sono stati sanzionati, ciascuno per motivi differenti, con multe che complessivamente sfiorano gli 11 mila euro, in seguito a violazioni delle normative in vigore. Durante l’operazione, sono stati sequestrati circa 200 chili di prodotti ortofrutticoli, successivamente donati in beneficenza alla Caritas.

Le sanzioni elevate

Nel dettaglio, la Polizia Locale ha multato un ambulante presente in piazza Dei Martiri per l’assenza dei requisiti professionali necessari, infliggendo una sanzione pari a 3.098 euro. A ciò si è aggiunta un’ulteriore multa di 173 euro per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, oltre al sequestro della merce che l’uomo stava esponendo per la vendita. Nel corso dei controlli effettuati in via Principe Nicola, gli agenti del settore “Annona” hanno sanzionato un ulteriore ambulante per aver occupato il suolo pubblico senza le necessarie autorizzazioni. A Librino, invece, lungo viale Grimaldi, è stato sanzionato il gestore di un chiosco-bar per l’occupazione non autorizzata dello spazio pubblico e per aver modificato la licenza da ambulante itinerante a postazione fissa senza regolare permesso. Le sanzioni ammontano complessivamente a 481 euro e la struttura è stata sottoposta a sequestro.