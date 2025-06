Bonus studenti fuori sede: è finalmente attivo il bonus affitti per il 2025 destinato agli studenti universitari fuori sede. Un vero e proprio aiuto economico pensato per chi studia lontano da casa. Il beneficio consiste in una detrazione fiscale sulle spese d’affitto sostenute dagli studenti che vivono in un Comune diverso da quello di residenza, a una distanza di almeno 100 km e situato in un’altra provincia. Di seguito tutti i dettagli a riguardo e di cosa si tratta.

Bonus studenti fuori sede, di cosa si tratta

Il bonus per studenti universitari fuori sede 2025 prevede una detrazione fiscale del 19% sull’importo annuale del canone di affitto, fino a un massimo di 2.633 euro. L’obiettivo è offrire un sostegno economico per alleggerire le spese legate all’alloggio e al costo della vita durante gli anni di studio universitario lontano da casa.

Si ricorda che la detrazione è strutturale, ossia riconosciuta di anno in anno senza bisogno di proroga.

Bonus studenti fuori sede, a chi spetta?

Il bonus è destinato agli studenti universitari che vivono lontano da casa per motivi di studio. Per poter accedere all’agevolazione, è necessario che lo studente abbia un contratto di affitto regolarmente registrato, inoltre:

l’alloggio deve trovarsi nel Comune sede dell’università frequentata oppure in un Comune vicino;

gli studenti devono essere iscritti a un’università che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e situato in un’altra provincia. Per verificare il requisito della distanza, si può considerare il tragitto più breve tra il Comune di residenza e quello in cui si trova l’ateneo, calcolato in base al mezzo di trasporto più comodo o veloce, come auto, treno o autobus;

gli studenti devono essere iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale, dottorati di ricerca o percorsi equivalenti presso istituti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La detrazione è valida per tutte le facoltà, indipendentemente dal tipo di ateneo, sia esso pubblico o privato. Anche chi frequenta istituti tecnici superiori (ITS), conservatori o istituti musicali può accedere al beneficio.

Bonus studenti fuori sede, a quanto ammonta

La detrazione fiscale coprirà circa il 19% del canone di affitto annuo, fino a un massimo di 2.633 euro. Tuttavia, l’effettiva applicazione e l’importo detraibile possono variare in base a determinate condizioni. Ad esempio, se il contratto di affitto è intestato a più persone, l’importo del canone viene suddiviso tra tutti gli intestatari, a prescindere dal fatto che ognuno di loro abbia i requisiti per ottenere la detrazione.

La detrazione può essere richiesta anche quando l’affitto è pagato per conto di un familiare a carico, e il contratto di locazione può essere intestato ai genitori. Nel caso in cui ci siano più figli a carico con più contratti di affitto, il limite massimo di spesa rimane invariato. Ad esempio, un genitore con due figli a carico, oppure due genitori con due figli a carico ciascuno, possono usufruire insieme della detrazione fino a un massimo complessivo di 2.633 euro.