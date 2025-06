Il candidato Enrico Foti, 61 anni, nato a Riposto, professore ordinario, dal 2003, di Idraulica al Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura (DICAR), che ha diretto dal 2014 al 2022. Ha ricoperto ruolo di Visiting Scientist presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston e quello di Visiting Researcher alla Naval Postgraduate School in California, due centri di eccellenza a livello mondiale nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. A livello istituzionale, è membro della Cabina di regia per la gestione della Siccità della Regione Siciliana e collaudatore della Nuova Diga Foranea di Genova.

DI seguito il video dell’intervista: