Solo nella giornata di oggi in Sicilia si sono registrati ben undici incendi, che hanno richiesto l’intervento tempestivo del corpo forestale, dei vigili del fuoco e della protezione civile. I roghi si sono verificati in diverse province: uno ad Agrigento, due nel territorio di Caltanissetta, quattro in provincia di Catania, due nell’ennese, uno nel palermitano e uno nel ragusano.

L’attuale emergenza incendi non fa ben sperare per i restanti mesi estivi. Di seguito tutti gli interventi effettuati e quelli ancora in corso.

Gli interventi effettuati

Le operazioni di spegnimento sono scattate rapidamente e, in diversi casi, sono tuttora in atto, con unità a terra e velivoli impegnati nel controllo delle fiamme ancora attive. Al momento non si segnalano persone ferite né evacuazioni di case, ma il livello di allerta rimane elevato. Di seguito e nel dettagli le aree degli interventi.

Nel territorio della provincia di Catania, i roghi hanno interessato le aree di: Licodia Eubea (zona Marineo), Adrano (località Cavaluccio), Caltagirone (area Vignitta) e Belpasso (contrada Raffo). In provincia di Caltanissetta, le fiamme sono divampate a Mazzarino, in località Ficari, e a Santa Caterina Villarmosa, in zona Filo delle Rocche. Nell’Ennese, gli incendi hanno colpito Piazza Armerina, nei pressi della Villa del Casale, e l’area di Piano Marino. Nell’Agrigentino, un focolaio si è sviluppato a Favara, in contrada Lucia Favara. Nel ragusano a Vittoria in contrada Poggio Gerbe e nel palermitano a Belmonte Mezzagno in contrada Monte Santa Caterina.