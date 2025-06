Concorso Carabinieri: è stato recentemente per il concorso carabinieri 2025, volto al reclutamento di 4.918 nuove unità. La selezione è aperta anche ai civili in possesso di diploma di scuola superiore, o che lo conseguiranno entro la fine dell’anno in cui si svolge il concorso. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online, tramite il portale ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, entro il 7 luglio 2025.

Di seguito tutte le informazioni necessarie e come presentare domanda.

Concorso Carabinieri i posti disponibili

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, destinati al ruolo di Appuntati e Carabinieri dell’Arma.

Tra i posti disponibili 3.421 saranno riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e in ferma prefissata iniziale in servizio. Potranno quindi partecipare i cittadini italiani che siano:

volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno 12 mesi con età non superiore a 25 anni compiuti. Tale riserva non opera nei confronti dei volontari in rafferma biennale;

volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio, con età non superiore a 25 anni compiuti.

1.465, riservati ai cittadini italiani. Possono partecipare i cittadini italiani che:

che abbiano compiuto il 18° anno di età, fermo restando la possibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 24° anno di età.

32 candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Concorso Carabinieri, requisiti richiesti

Potranno partecipare tutti coloro che saranno in possesso dei seguenti requisiti:

se militari già in servizio, o congedati alla data del 31 dicembre 2020, essere in possesso del D iploma di istruzione secondaria di primo grado. Se militari in servizio dal 1° gennaio 2021 o se partecipanti per la riserva per civili e civili in possesso dell’attestato di bilinguismo, aver conseguito o essere in grado conseguire, nell’anno scolastico 2024/2025, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado , a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso alle università, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea;

non essere stati condannati per delitti non colposi , anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;

, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione; non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;

per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere; aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione , licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare;

, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, non essere sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.

Concorso Carabinieri, come presentare domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro entro il 7 luglio 2025 solo via web, sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri. Durante la compilazione della domanda, i candidati dovranno fornire due indirizzi e-mail validi: uno di posta elettronica tradizionale, dove riceveranno una copia della domanda, e uno di posta elettronica certificata (PEC) personale, utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali relative alla procedura concorsuale.

Per completare la domanda online è necessario disporre delle credenziali SPID di livello di sicurezza 2. Inoltre, sarà richiesto di caricare una fotografia formato fototessera in formato digitale. Una volta terminata correttamente la procedura, il sistema invierà automaticamente una ricevuta di conferma all’indirizzo e-mail indicato dal candidato. Questa ricevuta dovrà essere conservata e presentata il giorno della prima prova del concorso come prova dell’avvenuta iscrizione.